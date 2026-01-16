Hrvatske ceste: Do kraja siječnja potpisuje se ugovor za cestu Dugi Rat-Omiš

Glasnogovornica Tamara Đurijanček Hini je potvrdila da se ugovor s izvođačem radova planira potpisati do kraja ovog mjeseca, planirano je trajanje radova na dionici Dugi Rat – Omiš 42 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao te će se radovi izvoditi prema ugovoru i ishođenim dozvolama.

Rekla je da su u tijeku dodatne stručne analize izrade spoja obilaznice Omiša prema autocesti.

Ako bi se utvrdila mogućnost izvedbe i opravdanost navedenog spoja u okviru postojećeg ugovora, ista bi se provela isključivo kroz propisani postupak izmjena i dopuna postojeće studijske i projektne dokumentacije te već ishođenih dozvola i rješenja postojećeg projekta, istaknula je.

Đurijanček je naglasila da se "ne razmatra promjena cjelovitog projektnog rješenja trase, nego tehnička prilagodba unutar postojećeg projekta za koji se potpisuje ugovor o izvođenju radova".

"Do završetka navedenih analiza nije moguće potvrditi hoće li do takvih izmjena i doći te time nismo niti u mogućnosti ocijeniti eventualni utjecaj na dinamiku radova", dodala je.

U lokalnim novinama u petak je objavljeno da Hrvatske ceste odustaju od planirane dionice ceste Omiš-Dugi Rat pristajući na zahtjeve prosvjednika s prosvjeda održanih u listopadu prošle godine.

Stotinjak je prosvjednika, koje su organizirale tri udruge s omiškog područja, tada izrazilo protivljenje izgradnji te ceste jer bi, kako tvrde, projekt u tom obliku ugrozio život ljudi, devastirao okoliš i trajno narušio prirodni krajolik omiškog područja.

Prosvjednici su tada novinarima rekli da će planirana brza cesta s vijaduktima, nasipima i tunelima iznad stambenih zona ozbiljno narušiti sigurnost stanovnika i vizualni identitet prostora, dok će problem prometne gužve ostati neriješen.