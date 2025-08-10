Prije 16 godina plesala je sa psima na Supertalentu, a sada ima najljepšeg psa na svijetu

Ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, proglašena je najljepšim psom na svijetu u Helsinkiju! Ovu laskavu titulu odnijela je u konkurenciji od 15720 pasa iz cijelog svijeta.

Vlasnica i uzgajivačica psa je Iva Raič. Ženka Meghan se u finale plasirala kao pobjednica šeste FCI skupine u kojoj se nalaze svi goniči. Puno joj je ime Black Majesty Some Say.

Foto: Simone Luca

Inače, Iva je prije 16 godina nastupala i u showu 'Supertalent'. Ona je tada dokazala da talent nije samo u glazbi i pjevanju već i u dresuri. Na pozornici je izvodila trikove sa psima Muffinom i Zum Zumom.

Foto: Luka Klun/PIXSELL

Tijekom emisije je ispričala da lovački psi nisu spremni na trening kao njemački ovčari pa su trikove naučili igrom.

- Ako se zainati, neće se ni pomaknuti - ispričala je Iva, doktorica veterinarske medicine.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Kao tajnu njezina uspjeha navela je hranu i lopticu.

- Mnogi su me zvali da i njihove pse naučim trikovima. Učim ih uz pomoć loptice i hrane. Uvijek ih hvalim. Ako pogriješe, ne kaznim ih već ponavljamo - kazala je tada.