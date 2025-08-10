Obavijesti

News

Komentari 0
IVA RAIČ

Prije 16 godina plesala je sa psima na Supertalentu, a sada ima najljepšeg psa na svijetu

Piše Alen Galović, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Prije 16 godina plesala je sa psima na Supertalentu, a sada ima najljepšeg psa na svijetu
10
Foto: Simone Luca/pixsell/Luka Klun/Sanjin Strukic

Veterinarka Iva Raič senzacionalno je sa ženkom Meghan osvojila nagradu za najljepšeg psa na svijetu. Ona se prije 16 godina pojavila i u 'Supertalentu'...

Ženka Meghan, pasmine mali vendenski baset grifon, proglašena je najljepšim psom na svijetu u Helsinkiju! Ovu laskavu titulu odnijela je u konkurenciji od 15720 pasa iz cijelog svijeta.

NEVJEROJATNO! Senzacija u Helsinkiju! Hrvatska ima najljepšeg psa na svijetu
Senzacija u Helsinkiju! Hrvatska ima najljepšeg psa na svijetu

Vlasnica i uzgajivačica psa je Iva Raič. Ženka Meghan se u finale plasirala kao pobjednica šeste FCI skupine u kojoj se nalaze svi goniči. Puno joj je ime Black Majesty Some Say. 

Foto: Simone Luca

Inače, Iva je prije 16 godina nastupala i u showu 'Supertalent'. Ona je tada dokazala da talent nije samo u glazbi i pjevanju već i u dresuri. Na pozornici je izvodila trikove sa psima Muffinom i Zum Zumom.

Foto: Luka Klun/PIXSELL

Tijekom emisije je ispričala da lovački psi nisu spremni na trening kao njemački ovčari pa su trikove naučili igrom.

- Ako se zainati, neće se ni pomaknuti - ispričala je Iva, doktorica veterinarske medicine.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Kao tajnu njezina uspjeha navela je hranu i lopticu.

- Mnogi su me zvali da i njihove pse naučim trikovima. Učim ih uz pomoć loptice i hrane. Uvijek ih hvalim. Ako pogriješe, ne kaznim ih već ponavljamo - kazala je tada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025