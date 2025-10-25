Obavijesti

DA SE NE ZABORAVI

Prije 81 godinu partizani su mučki pobili 53 Hrvata na otočiću Daksa kod Dubrovnika

Piše hina,
Pogled na Dubrovnik i tmurne oblake koji su se nadvili nad morem | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Pokolj na Daksi, označava zločin kojeg su počinili jugoslavenski partizani u listopadu 1944. tijekom Drugog svjetskog rata na otočiću Daksi

Na otočiću Daksa kod Dubrovnika u subotu su kod Spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na 53 hrvatske žrtve koje su na tom mjestu pogubili jugoslavenski partizani u listopadu 1944. godine.

Počast su odala izaslanstva Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, susjednih općina, predstavnici Udruge Daksa 1944./45. i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, franjevci iz Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku te članovi obitelji stradalih žrtava.

Molitvu je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, koji je istaknuo važnost čuvanja sjećanja na sve nevine žrtve i njegovanje kulture mira i praštanja. U sklopu obilježavanja otvorena je i Spomen soba.

Pokolj na Daksi, označava zločin kojeg su počinili jugoslavenski partizani u listopadu 1944. tijekom Drugog svjetskog rata na otočiću Daksi.

Nakon ulaska partizanskih postrojba u Dubrovnik, na otočiću Daksi likvidirali su 53 istaknuta dubrovačka građanina, civila Hrvata, bez ikakvog suđenja. Ekshumacijom i DNK analizom utvrđen je identitet nekih osoba, a također je utvrđen i pravi broj žrtava jer se do ekshumacije sigurno znalo za 35 žrtava. U lipnju 2010. godine žrtve s Dakse dostojno su pokopane. Među ubijenima 25. listopada 1944. bio je i poznati svećenik Petar Perica (1881.-1944.), padre Perica, kako su ga zvali Dubrovčani, autor pjesama  „Zdravo Djevo Kraljice Hrvata“ i „Do nebesa nek' se ori“.

