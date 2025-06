Prije dvije godine profesor je udario Bitorajčeva sina. Sad je smijenjen ravnatelj škole...

Nešto manje od dvije godine od incidenta u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu u kojemu je profesor tjelesnog odgurnuo i nogom udario u stražnjicu sina glumca Renea Bitorajca nakon što mu je rekao da baci žvaku iz usta, kako doznajemo, smijenjen je Nenad Travar, ravnatelj te škole.

Za sramotno ponašanje profesora doznalo se nakon što je Bitorajac u prosincu 2023. na svojem profilu na društvenoj mreži iznio neugodno iskustvo svoga sina. Tri mjeseca roditelji su čekali što će škola poduzeti, a, nakon što nije poduzeto praktički ništa, ispisali su sina iz te škole i upisali u drugu.

Neslužbeno smo doznali da je ravnatelj razriješen dužnosti odlukom Školskog odbora iz lipnja ove godine na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Pozdravljam odluku prosvjetne inspekcije kojom je utvrđena odgovornost ravnatelja škole u ovom, za naše cjelokupno društvo vrlo važnom predmetu, jer djeca imaju pravo na sigurno i podržavajuće školsko okruženje, a sustav ima dužnost i obvezu brzo i učinkovito reagirati na svaku prijavu nasilja osobito onu koja dolazi od nastavnika. Ova odluka predstavlja važan korak prema uspostavi odgovornosti i zaštiti prava učenika. U interesu djeteta i njegove obitelji, uvjeren sam da će institucije nastaviti djelovati u skladu s propisima i visokim etičkim standardima - kazao nam je odvjetnik Milko Križanović, koji zastupa obitelj Bitorajac u parničnom postupku.

Odvjetnik Križanović | Foto: 24sata

Nije želio komentirati daljnje pravne korake, ali je istaknuo kako prati sve vezno za slučaj i nastavlja ustrajno štititi interese svog klijenta.

Podsjetimo, profesor tjelesne i zdravstvene kulture na satu je Bitorajčevu sinu naredio da ispljune žvakaću gumu. Kad je on to krenuo napraviti, profesor ga je gurnuo, ali i udario nogom u stražnjicu. Nakon što im se sin požalio što se dogodilo, Bitorajčevi su sve prijavili školi, ministarstvu, ali i policiji. Kako je glumac napisao, tri mjeseca se nije događalo ništa osim što je cijeli razred dobio drugog profesora tjelesnog, no njegov sin je i dalje susretao profesora koji ga je udario.

Iz zagrebačke policije tad su na odgovorili sljedeće:

- Policijska uprava zagrebačka upoznata je s navedenim slučajem te je provedeno kriminalističko istraživanje. O svemu utvrđenom obaviješteno je Općinsko kazneno državno odvjetništvo za mladež u Zagrebu.

Za RTL tada je izjavu dala državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Iva Ivanković. Ona je izrazila žaljenje u ime MZO-a zbog onoga što je prošla obitelj Bitorajac.

- Cijeli proces je trajao jer očito u školi nisu napravljene sve mjere prema zakonu, pravilnicima i propisima. Ono što znamo je da je škola tražila stručno-pedagoški nadzor i da su poduzete mjere. Očito te mjere nisu zadovoljile roditelje - prenosi Net.hr riječi Ivanković.

Kako doznajemo, inspekcija je tada utvrdila određene propuste i nepravilnosti u postupanja ravnatelja u ovom slučaju te su mu naložili da ukloni utvrđene nedostatke, a zbog utvrđenih prekršaja pokrenuti su i prekršajni postupci protiv ravnatelja i škole.