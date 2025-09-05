Prijedlog novog zakona o gradnji: Uvodi se očevid, žele suzbiti nelegalnu gradnju

Njime se planira, između ostalog, osigurati da se što prije započne s građenjem obiteljskih kuća, a uvođenjem očevida na građevinskoj čestici prije izdavanja građevinske dozvole nastojat će se suzbiti nelegalna gradnja. Novim Zakonom o gradnji propisuju se odvojeni postupci za izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za manje složene zgrade i za višestambene zgrade, koji će biti pojednostavljeni i za koje će biti potrebno priložiti manji broj dokumenata. To će, kako ističu iz Ministarstva, u konačnici olakšati i ubrzati samo građenje, povećati isplativost investiranja te omogućiti veći broj novih investicija u graditeljstvu.

U postupku izdavanja građevinske dozvole za manje složene zgrade, prema novom Zakonu, bit će potrebno priložiti idejni projekt, umjesto glavnog projekta kako je to sad propisano. Nadalje, nadzor nad građenjem propisan je samo za provjeru ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, a nije potrebna izrada izvedbenog projekta niti plan održavanja zgrada, a smanjuje se i broj stranaka u postupku.

Propisujući posebne odredbe koje se odnose na manje složenu zgradu i višestambenu zgradu, novim Zakonom se osigurava da se što prije započne s građenjem manje složenih zgrada (to su u najvećem broju obiteljske kuće) te lakša i brža provedba stambenog zbrinjavanja svim stanovnicima RH.

Također, jasno se propisuje od kojih javnopravnih tijela je potrebno ishoditi posebne uvjete za izradu idejnog projekta za manje složene zgrade (posebni uvjeti tijela nadležnog za kulturna dobra ako je primjenjivo) i glavnog projekta za višestambene zgrade (posebni uvjeti tijela nadležnog za zaštitu od požara i posebni uvjeti tijela nadležnog za kulturna dobra ako je primjenjivo).

Projektant putem eDozvola sam ishođuje posebne i uvjete priključenja

"Uvažavajući činjenicu da su se u postupcima izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade idejnog i glavnog projekta, koji su potrebni za ishođenje građevinske dozvole, često neopravdano tražilo ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja od velikog broja javnopravnih tijela, a prvostupanjska tijela su, protivno odredbama važećeg Zakona, tražila i izdavanje potvrda glavnog projekta na uvjete priključenja, u novom Zakonu se pristupilo propisivanju novih odredbi koje se odnose na izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Slijedom navedenog novim Zakonom se propisuje da projektant sam, bez sudjelovanja tijela graditeljstva, putem elektroničkog programa eDozvola ishodi posebne uvjete i uvjete priključenja", navodi se u obrazloženju prijedloga novog zakona.

Novim Zakonom se propisuje i da je građenje određenih građevina (građevine Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave, građevina odgoja i obrazovanja, kulture, znanosti, zdravstva i socijalne skrbi te drugih građevina javne namjene pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska) od interesa za Republiku Hrvatsku.

Radi osiguranja sigurnijeg i kvalitetnijeg građenja, uočena je potreba za propisivanjem obveze projektantu glavnog projekta da za cijelo vrijeme građenja građevine, odnosno do izdavanja uporabne dozvole, investitoru i ostalim sudionicima u gradnji pruža stručnu pomoć, pa je navedena obveza i propisana novim Zakonom.

Očevid prije izdavanja građevinske dozvole

Novim Zakonom nastojat će se suzbiti nezakonita gradnja. U tu svrhu se uvodi obveza prvostupanjskom tijelu da prije izdavanja građevinske dozvole provede očevid na građevnoj čestici te da se, ako je građenje započelo prije izdavanja građevinske dozvole, investitoru odredi plaćanje posebne naknade i da se o tome obavijesti građevinska inspekcija.

Do sada niti jedan propis nije sadržavao obvezu izrade Plan održavanja zgrada, što je iznimno važno i značajno za buduće održavanje zgrada. Novim Zakonom izvođaču, odnosno glavnom izvođaču, se propisuje obveza da uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za sve građevine, priloži plan održavanja zgrada odnosno objedinjeni plan i uvjete održavanja građevine i ugrađene opreme .

Omogućit će se i dodatna informatizacija u graditeljstvu uvođenjem BIM modela koji omogućava svim sudionicima na projektu – projektantima, investitorima, izvođačima, zajednički rad na planiranju, projektiranju, građenju, upravljanju i održavanju kroz pametni 3 D model. Njegova primjena će biti s odgodom (1. siječnja 2031. i 1. siječnja 2035.) što podrazumijeva i doradu elektroničkog programa eDozvola, navode iz Ministarstva. Prijedlog zakona bit će u javnoj raspravi do 4. listopada.