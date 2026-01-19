Prijeti hladni val: DHMZ izdao upozorenje za istok Hrvatske

U utorak na istoku Hrvatske pretežno sunčano s vrlo hladnim jutrom, najniže vrijednosti bit će između -8 i -6 °C, zbog čega je objavljeno narančasto upozorenje za hladni val. Puhat će povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar, pri čemu će najviša dnevna temperatura biti od -1 do 1 °C, piše HRT.

Malo manje hladno ujutro u većini središnje Hrvatske, ali se na sjeveru temperatura može spustiti i do -9 °C. Tijekom dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i najvišom temperaturom između -3 i 0 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom. Uz obalu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -6 °C, uz obalu između 0 i 3 °C, a najviša dnevna od -2 do 0 °C, na moru između 7 i 10 °C.

Sunčano i hladno vrijeme u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U Dalmaciji pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom i povećanom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka bura te istočni vjetar pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutro u unutrašnjosti hladno s temperaturom od -5 do -3 °C, uz obalu između 3 i 7 °C. Najviša dnevna od 7 do 9 °C, na moru između 11 i 13 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prijepodne prevladavati sunčano, a poslijepodne i navečer postupno naoblačenje s juga. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar."

U srijedu nas očekuje postupno naoblačenje koje će se širiti s juga zemlje. Dan će završiti s umjereno do pretežno oblačnim vremenom, a kiša će se uglavnom pojavljivati na jugu.

Od četvrtka će se oborine proširiti i na ostatak Jadrana, mjestimice u obliku pljuskova. U unutrašnjosti će kiša biti rjeđa, tek ponegdje slaba, no u noći na četvrtak u Lici postoji mogućnost da se oborina smrzava pri tlu, pa su lokalno mogući skliski uvjeti.

Foto: DHMZ

Vjetar će većinom biti slab, ali na sjevernom Jadranu zapuhat će umjerena bura s povremenim jakim udarima. U četvrtak će prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadnjak, a u petak na jugo. U Dalmaciji će puhati umjereno jugo, u srijedu istočnjak, a od četvrtka mjestimice i jače.

Temperatura zraka bit će u postupnom porastu, iako će jutra na kopnu ostati hladna, osobito u istočnim krajevima.

OVDJE pogledajte temperature po gradovima u Hrvatskoj.