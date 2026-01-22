Prijetio dvojici Osječana pa iznudio više od 50.000 eura

Osječko-baranjska policija uhitila je 41-godišnjaka iz okolice Osijeka zbog sumnje da je na temelju nepostojećeg duga prijetnjama iznudio više od 50.000 eura od dvojice Osječana, koji su zbog nepostojećeg duga podizali kredite u bankama, izvijestila je u četvrtak policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u srpnju prošle godine, na ime nepostojećeg duga, uz ozbiljne prijetnje počeo prisiljavati jednog Osječanina da mu u više navrata preda veće količine novca, a od listopada prošle godine isto je činio i drugom Osječaninu.

Njih dvojica su, u strahu za svoje živote i živote svojih bližnjih, za isplatu nepostojećeg duga podigli čak i kredite kako bi podmirili sve veće zahtjeve 41-godišnjaka, čime su oštećeni za ukupno 52.500 eura.

Osumnjičeni 41-godišnjak je 19. siječnja je, uz pomoć sredstava prisile, uhićen prilikom počinjenja kaznenog djela i predan pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU.

Pretragom pretrage doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičenik, kao i prostorija kojima se koristi u sportskom klubu, jučer je pronađeno i oduzeto više od stotinu sportskih dresova raznih klubova i bankovne kartice.

Zbog sumnje u kazneno djelo iznude osumnjičeni 41-godišnjak kazneno je prijavljen osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.