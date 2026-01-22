Obavijesti

News

Komentari 1
UVJERAVAO IH U DUG...

Prijetio dvojici Osječana pa iznudio više od 50.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prijetio dvojici Osječana pa iznudio više od 50.000 eura
Foto: Ilustracija

Osumnjičeni 41-godišnjak je 19. siječnja je, uz pomoć sredstava prisile, uhićen prilikom počinjenja kaznenog djela i predan pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU

Admiral

Osječko-baranjska policija uhitila je 41-godišnjaka iz okolice Osijeka zbog sumnje da je na temelju nepostojećeg duga prijetnjama iznudio više od 50.000 eura od dvojice Osječana, koji su zbog nepostojećeg duga podizali kredite u bankama, izvijestila je u četvrtak policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u srpnju prošle godine, na ime nepostojećeg duga, uz ozbiljne prijetnje počeo prisiljavati jednog Osječanina da mu u više navrata preda veće količine novca, a od listopada prošle godine isto je činio i drugom Osječaninu.

Njih dvojica su, u strahu za svoje živote i živote svojih bližnjih, za isplatu nepostojećeg duga podigli čak i kredite kako bi podmirili sve veće zahtjeve 41-godišnjaka, čime su oštećeni za ukupno 52.500 eura.

POTKRADALE KLIJENTE BANKE Ukrale 2,4 milijuna € kroz 20 godina. Evo kako su muljale uhićene osječke bankarice!
Ukrale 2,4 milijuna € kroz 20 godina. Evo kako su muljale uhićene osječke bankarice!

Osumnjičeni 41-godišnjak je 19. siječnja je, uz pomoć sredstava prisile, uhićen prilikom počinjenja kaznenog djela i predan pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU. 

Pretragom pretrage doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičenik, kao i prostorija kojima se koristi u sportskom klubu,  jučer je pronađeno i oduzeto više od stotinu sportskih dresova raznih klubova i bankovne kartice.

Zbog sumnje u kazneno djelo iznude osumnjičeni 41-godišnjak kazneno je prijavljen osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sastanak Zelenskog i Trumpa trajao manje od sat vremena
PRATITE NA 24SATA

Sastanak Zelenskog i Trumpa trajao manje od sat vremena

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
BUKTINJA NA CESTI

VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026