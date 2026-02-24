Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA U BIH

Prijetio sutkinji koja je sudila Dodiku pa dobio godinu zatvora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prijetio sutkinji koja je sudila Dodiku pa dobio godinu zatvora
Banja Luka: Milorad Dodik dao je izjavu nakon povratka iz SAD-a | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ljuban Vuković osuđen na godinu dana zatvora zbog prijetnji sutkinji Sene Uzunović tijekom suđenja Dodiku! Vukovićev "humor" sudu nije bio smiješan...

Admiral

Sud Bosne i Hercegovine osudio je na godinu dana zatvora starijeg muškarca koji je pokušavao zastrašiti sutkinju tog suda Senu Uzunović u razdoblju kada je ona vodila proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika po optužnici koja ga je teretila za nepoštivanje odluka visokog predstavnika.

Dodiku je Uzunović u veljači 2025. godine izrekla kaznu od godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti što je kasnije potvrdio i prizivni odjel Suda BiH.

Dok je trajalo to suđenje Ljuban Vuković je zajedno s Markom Plavšićem na društvenoj mreži TikTok objavio video uradak u kojemu je iskazao potporu Dodiku a sutkinji Uzunović prijetio uz poruku kako je "dirnula u osinjak".

političke tenzije Dodik napao Čovića zbog fotke s Thompsonom: 'Promocija ustaštva je udar na RS...'
Dodik napao Čovića zbog fotke s Thompsonom: 'Promocija ustaštva je udar na RS...'

Plavšić je nakon podizanja optužnice priznao krivnju pa je na temelju tog priznanja osuđen na godinu zatvora.

Sada je istu kaznu dobio i Vuković.

Kako prenosi portal Detektor specijaliziran za praćenje sudskih procesa u BiH, Vukovićeva obrana temeljila se na tvrdnji kako je sve to bila neka vrsta humora no sudac Denis Kurtović takvu je argumentaciju odbacio.

POHVALIO SE VIDEO Dodik pokazao kako radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'
VIDEO Dodik pokazao kako radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

"Sporna snimka je bila upućena sutkinji i logički se može zaključiti da je cilj bio vršenje pritiska, a ne humor. Radnja optuženog je bila sprječavanje suca u obavljanju dužnosti", kazao je sudac Kurtović obrazlažući presudu. 

Pojasnio je kako je njen cilj upozoriti na neprihvatljivost bilo kakvog pritiska na suce jer je to izravni napad na pravni poredak.

Vuković je odmah nakon objavljivana spornog videa uhićen i u pritvoru je bio mjesec dana a presudu na koju se može žaliti dočekao je na slobodi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!
ULICE U PLAMENU

Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!

Nakon vojne akcije preminuo je Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho. Bio je vođa moćnog narkokartela CJNG, baziranog u državi Jalisco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026