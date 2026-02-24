Prijetio sutkinji koja je sudila Dodiku pa dobio godinu zatvora

Sud Bosne i Hercegovine osudio je na godinu dana zatvora starijeg muškarca koji je pokušavao zastrašiti sutkinju tog suda Senu Uzunović u razdoblju kada je ona vodila proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika po optužnici koja ga je teretila za nepoštivanje odluka visokog predstavnika.

Dodiku je Uzunović u veljači 2025. godine izrekla kaznu od godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti što je kasnije potvrdio i prizivni odjel Suda BiH.

Dok je trajalo to suđenje Ljuban Vuković je zajedno s Markom Plavšićem na društvenoj mreži TikTok objavio video uradak u kojemu je iskazao potporu Dodiku a sutkinji Uzunović prijetio uz poruku kako je "dirnula u osinjak".

Plavšić je nakon podizanja optužnice priznao krivnju pa je na temelju tog priznanja osuđen na godinu zatvora.

Sada je istu kaznu dobio i Vuković.

Kako prenosi portal Detektor specijaliziran za praćenje sudskih procesa u BiH, Vukovićeva obrana temeljila se na tvrdnji kako je sve to bila neka vrsta humora no sudac Denis Kurtović takvu je argumentaciju odbacio.

"Sporna snimka je bila upućena sutkinji i logički se može zaključiti da je cilj bio vršenje pritiska, a ne humor. Radnja optuženog je bila sprječavanje suca u obavljanju dužnosti", kazao je sudac Kurtović obrazlažući presudu.

Pojasnio je kako je njen cilj upozoriti na neprihvatljivost bilo kakvog pritiska na suce jer je to izravni napad na pravni poredak.

Vuković je odmah nakon objavljivana spornog videa uhićen i u pritvoru je bio mjesec dana a presudu na koju se može žaliti dočekao je na slobodi.