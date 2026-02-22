VIDEO Dodik pokazao kako radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

Lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži X videosnimku na kojoj u prirodi izvodi čučnjeve, uz poruku da je “nikad u boljoj formi”.

Na snimci se vidi kako Dodik vježba na otvorenom, a objava je brzo privukla pozornost korisnika društvenih mreža.

Ovo nije prvi put da se Dodik javnosti predstavlja u sportskom izdanju. Ranije je objavljivao snimke vježbanja u teretani, pa čak i u odijelu, kao i prizore iz parka gdje radi trbušnjake.