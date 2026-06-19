Prijetnje novinarima potresaju Srbiju: Udruge traže reakciju

Novinarske udruge u Srbiji u petak su najoštrije osudile najnovije prijetnje upućene redakciji TV N1 Beograd i predsjedniku medijske asocijacije (ANEDM) Veranu Matiću, koji je i fizički napadnut, a od nadležnih tijela zatraženo je žurno reagiranje i učinkovito postupanje u slučajevima učestalih napada i prijetnji novinarima. Veran Matić, predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija (ANM) prije dva dana fizički je napadnut ispred Skupštine Srbije, a potom su i njemu i TV N1 "upućene brutalno prijeteće poruke". Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i ANEM u današnjem priopćenju podsjećaju da je to samo obrazac po kojem se kontinuirano prijeti ne samo Matiću i TV N1, već i brojnim drugim novinarima i medijima. "Riječ je o obrascu u kojem anonimni pojedinci, ohrabreni izostankom sustavnog reagiranja institucija, koriste digitalni prostor za targetiranje, zastrašivanje i crtanje meta novinarima", navode ANEM I NUNS, upozoravajući i na kampanju u tabloidima bliskim vlasti.

"Takvo izvještavanje ne samo da skreće pozornost s nasilja i odgovornosti napadača, već dodatno diskreditira žrtvu i stvara atmosferu u kojoj su nove prijetnje i napadi vjerojatniji", naglašavaju ANEM i NUNS.

Novinarka TV N1 Danica Vučenić prije nekoliko dana dobila je pismo "s jezivim prijetnjama upućenim njoj i njenoj obitelji, poslano iz Maribora na adresu televizije N1", podsjeća ta redakcija, naglašavajući da nadležni organi u Srbiji nisu ni pokušali zatražiti informacije od slovenačke policije ili od Pošte Slovenije".

Istodobno, Koalicija za slobodu medija osudila je danas kao "široku i očigledno unaprijed pripremljenu kampanju targetiranja medija i novinara", ocijenivši da ju je pokrenulo Više javno tužiteljstvo u Beogradu (VJT) "kontroverznim priopćenjem kojim najavljuje istražne radnje u vezi sa studentsko-građanskim prosvjedom 15. ožujka prošle godine u Beogradu" kada je, po tvrdnjama prosvjednika, vlast protiv sudionika skupa upotrijebila sonično oružje, tzv. zvučni top.

Ta koalicija ukazuje da je, neposredno poslije priopćenja VJT-a, u medijima bliskim vlasti i na društvenim mrežama pokrenuta kampanja targetiranja slobodnih medija i novinara koji su izvještavali o tom incidentu ili ga komentirali.

Koaliciju za slobodu medija čine devet novinarskih udruga, asocijacija i sindikata u Srbiji.

Posljednji incidenti samo su dio višemjesečnog niza sve učestalijih i neprocesuiranih napada na novinare medija koji imaju kritička stajališta, zbog čega su često na meti i najviših državnih dužnosnika. Novinarske udruge to vide kao ohrabrivanje daljnjih napada budući da izostaje sustavna zaštita novinara i redakcija čije izvještavanje nije po volji vlasti.

Samo tijekom 2025. NUNS je registrirao 371 slučaj ugrožavanja sigurnosti novinara, uključujući 113 fizičkih napada i 165 prijetnji, konstatirajući da pritisci na novinare u Srbiji "više nisu incidenti, već su postali obrazac".

Međunarodne platforme bilježe isti trend: Mapping Media Freedom registrirao je 203 slučaja, čime je Srbija na vrhu Europe po razini rizika za novinare, dok na platformi Vijeća Europe slučajevi iz Srbije čine 15,9 posto svih prijavljenih iz 46 država članica.

Prema posljednjim dokumentima Europske komisije, objavljenim u svibnju ove godine, kojima se procjenjuje napredak Srbije u poglavljima 23 i 24, konstatira se da Srbija nije ostvarila ključni pomak u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i slobode medija, te da to i dalje predstavlja glavnu zapreku za daljnji napredak u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji.