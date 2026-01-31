Obavijesti

U SAVSKOM GAJU

Prijetnje smrću: Kod osnovne škole u Zagrebu osvanuo grafit 'Ubij Pupovca'. Javilo se vijeće

Prijetnje smrću: Kod osnovne škole u Zagrebu osvanuo grafit 'Ubij Pupovca'. Javilo se vijeće
Foto: Srpsko narodno vijeće

'Na žalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje', navode iz SDSS-a i SNV-a

Osvanuli su grafiti s prijetećim porukama upućenima saborskom zastupniku Miloradu Pupovcu. Grafiti su ispisani u pothodniku u blizini Osnovne škole Savski Gaj, izvijestili su iz Srpskog narodnog vijeća.

Na zidovima se, uz poruke s pozivom na nasilje prema Pupovcu, nalaze i potpisi autora te ustaški i nacistički simboli, uključujući stilizirano slovo "U" i svastiku. Iz Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća poručuju kako ih ovakvi incidenti, nažalost, ne iznenađuju.

Foto: Srpsko narodno vijeće

- Na žalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje - dodaju iz SDSS-a i SNV-a.

Foto: Srpsko narodno vijeće

