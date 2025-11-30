Prijevare s najmom stana na Trešnjevci: Zagrebačka policija prijavila je i mladića (21)

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su operativnim radom povezali 21-godišnjaka s počinjenim prijevarama u kojima je sudjelovao sa 48-godišnjakom. Stariji muškarac je kreirao lažni oglas za iznajmljivanje stana na području Trešnjevke i za to od fizičkih osoba uzimao novac za lažni najam, utvrdila je ranije policija, osumnjičivši ga za devet prijevara, uključujući dvije u pokušaju, kojima je oštetio sedam osoba za oko 5500 eura.

Sumnja se da je 21-godišnjak u tri navrata, 21. studenoga u jutarnjim satima, osobnim automobilom dovezao 48-godišnjaka na dogovoreno mjesto gdje je oštećenima pokazivao stan za najam i za uzvrat uzimao novac. Materijalna šteta počinjena tim kaznenim djelima iznosi oko 1500 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 21-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Terete ga za tri kaznena djela prijevare, od kojih je jedno ostalo u pokušaju.

Policija je prije dva dana izvijestila da je prijavila 48-godišnjeg državljanina BiH, osumnjičenog za devet prijevara, uključujući dvije u pokušaju, te je predan pritvorskom nadzorniku.

On je, precizira policija, preko aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman na Trešnjevci, a zatim fotografirao unutrašnjost te kreirao oglas da stan iznajmljuje dugoročno po cijeni od 450 eura mjesečno.

Na taj se oglas javilo više zainteresiranih kojima je osumnjičeni prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor i preuzimao novac za najam u iznosima od 300 do 900 eura.

No, unajmljivači bi po dolasku u stan zatekli zaključana vrata te od stvarnog vlasnika doznali kako se taj stan ne iznajmljuje dugoročno te da su prevareni.

Prema pisanju medija, 48-godišnjak se žrtvama predstavljao kao 'Bruno Horvat'.

Uhićen je u srijedu popodne na zadarskom području.