KRIM ISTRAGA

Prijevare s najmom stana na Trešnjevci: Zagrebačka policija prijavila je i mladića (21)

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija kazneno je prijavila još jednu osobu uključenu u prijevaru s najmom stana na području Trešnjevke zbog čega je ranije uhićen 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su operativnim radom povezali 21-godišnjaka s počinjenim prijevarama u kojima je sudjelovao sa 48-godišnjakom. Stariji muškarac je kreirao lažni oglas za iznajmljivanje stana na području Trešnjevke i za to od fizičkih osoba uzimao novac za lažni najam, utvrdila je ranije policija, osumnjičivši ga za devet prijevara, uključujući dvije u pokušaju, kojima je oštetio sedam osoba za oko 5500 eura.

Sumnja se da je 21-godišnjak u tri navrata, 21. studenoga u jutarnjim satima, osobnim automobilom dovezao 48-godišnjaka na dogovoreno mjesto gdje je oštećenima pokazivao stan za najam i za uzvrat uzimao novac. Materijalna šteta počinjena tim kaznenim djelima iznosi oko 1500 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 21-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Terete ga za tri kaznena djela prijevare, od kojih je jedno ostalo u pokušaju.

Policija je prije dva dana izvijestila da je prijavila 48-godišnjeg državljanina BiH, osumnjičenog za devet prijevara, uključujući dvije u pokušaju, te je predan pritvorskom nadzorniku.

