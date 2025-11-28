Obavijesti

UHVATILI GA

Zagreb: Lažni 'Bruno Horvat' iznajmljivao stan, prevario je sedmero za 5500 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Zagrebačka policija prijavila je 48-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičenog za devet prijevara oko iznajmljivanja stanova pri čemu je oštetio sedam osoba za oko 5500 eura

Policija je izvijestila da je osumnjičeni počinio ukupno devet kaznenih djela prijevara od kojih su dvije ostale u pokušaju. Osumnjičeni je, precizira policija, preko aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman na Trešnjevci, a zatim fotografirao unutrašnjost stana te kreirao oglas da stan iznajmljuje dugoročno po cijeni od 450 eura mjesečno, objavivši u oglasu i broj svog mobitela radi komunikacije sa zainteresiranima.

Upravo se na taj oglas javilo više zainteresiranih kojima je osumnjičeni prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor o najmu stana i preuzimao novac za najam u iznosima od 300 do 900 eura.

Unajmljivači bi, nastavlja policija, po dolasku u stan zatekli zaključana vrata te od stvarnog vlasnika doznali kako se taj stan ne iznajmljuje dugoročno te da su prevareni.

Prema pisanju medija, 48-godišnjak se prilikom iznajmljivanja stana predstavljao kao 'Bruno Horvat', a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija je ranije izvijestila da je osumnjičeni uhićen u srijedu popodne na zadarskom području.

