Zagreb: Lažni 'Bruno Horvat' iznajmljivao stan, prevario je sedmero za 5500 eura

Policija je izvijestila da je osumnjičeni počinio ukupno devet kaznenih djela prijevara od kojih su dvije ostale u pokušaju. Osumnjičeni je, precizira policija, preko aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman na Trešnjevci, a zatim fotografirao unutrašnjost stana te kreirao oglas da stan iznajmljuje dugoročno po cijeni od 450 eura mjesečno, objavivši u oglasu i broj svog mobitela radi komunikacije sa zainteresiranima.

Upravo se na taj oglas javilo više zainteresiranih kojima je osumnjičeni prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor o najmu stana i preuzimao novac za najam u iznosima od 300 do 900 eura.

Unajmljivači bi, nastavlja policija, po dolasku u stan zatekli zaključana vrata te od stvarnog vlasnika doznali kako se taj stan ne iznajmljuje dugoročno te da su prevareni.

Prema pisanju medija, 48-godišnjak se prilikom iznajmljivanja stana predstavljao kao 'Bruno Horvat', a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija je ranije izvijestila da je osumnjičeni uhićen u srijedu popodne na zadarskom području.