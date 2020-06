Prikolica se otkačila i zdrobila auto, poginula suvozačica

Automobil je smrskan do neprepoznatljivosti. U njemu su bili vozač (27) i suvozačica (28) koja je preminula na putu do riječke bolnice. Očevidom će utvrditi uzrok stravinče nesreće

<p>Na potezu Vratnik-Senjska Draga u utorak iza podneva u teškoj prometnoj nesreći poginula je suvozačica (27) u osobnom automobilu. </p><p>Kako doznajemo iz policije, vozač (55) upravljao je hladnjačom s prikolicom u smjeru Senj-Vratnik te se, iz za sada nepoznatog razloga, u jednom trenutku otpojila prikolica i prešla na drugu stranu ceste.</p><p>Izravno se sudarila s osobnim automobilom slovenskih registracijskih oznaka. U njemu je bio vozač (28) i suvozačica (27) koje su nakon nesreće prevezli u Klinički bolnički centar Rijeka. Suvozačica preminula je na putu do bolnice. Očevid će utvrditi detalje nesreće. Kolika je bila silina udarca govori i to da je osobno vozilo smrskano je do neprepoznatljivosti.</p>