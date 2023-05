Primorac o poreznoj reformi: 'Nema razloga da će itko biti "bad guy", svi detalji u srijedu'

Znate svi već ključne elemente, detalje ćemo otkriti vjerojatno u srijedu, danas ćemo malo razgovarati o tome u HDZ-u, sutra s koalicijskim partnerima i u srijedu bi trebali imati prezentaciju za javnost, najavio je ministar financija Marko Primorac govoreći o poreznoj reformi.

Ništa posebno ne kažu, istaknuo je upitan što kažu HDZ-ovi gradonačelnici na ukidanje prireza.

- Mislio sam da smo rastumačili dovoljno što znači ukidanje prireza i na koji način će oni koji budu smatrali da im je taj prihod potreban to moći nadomjestiti. Ništa se specijalno tu neće dogoditi tako da nema apsolutno nikakvog straha - kazao je.

Na opasku novinara da primjedbe na to ima navodno HDZ-ov Željko Turk, predsjednik Udruge gradova, Primorac poručuje da tu nema nikakvih iznenađenja i da je situacija vrlo jednostavna i jasna.

- Cilj je napraviti dodatno porezno rasterećenje, povećati fiskalnu autonomiju lokalnih jedinica i stvarnu fiskalnu decentralizaciju - dodao je.

Odbacuje tezu da će lokalne jedinice ispasti "bad guys" (zločesti) jer će ukidanjem prireza oni povećavati porez na dohodak.

- Nema bad guysa. Ako ukupno porezno rasterećenje poreza na dohodak može biti upravo onoliko koliko je bilo prije, nema razloga da netko bude bad guy. Situacija može biti ista kao prije, ali se omogućava dodatno rasterećenje ukoliko to netko bude želio i mogao podnijeti, samo to. Dakle, neće biti omogućeno nekome da prikupi više nego što je prikupljao porezom na dohodak i prirezom nego maksimalno kolika je bila ta stopa prireza i poreza na dohodak kroz porez na dohodak. Ako govorimo o Gradu Zagrebu, on će moći uvesti stopu poreza na dohodak koja će odgovarati prema postojećoj stopi plus prirez - naglasio je dodavši kako Grad neće dobiti ništa ako ne bude dodatno rasteretio, ali će dobiti od zahvata u mirovinskom sustavu, kroz povećanje osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove obitelji.

- Ako pojedini grad ili općina budu smatrali da mogu napraviti dodatno rasterećenje, dobit će još i više. Dobit će svakako, samo je pitanje da li će se odreći samo središnja država ili će iskorak napraviti i lokalne jedinice - poručio je.

Osobni odbitak će se zaokružiti tako da se malo poveća, dodao je.

- Sve ćete znati u srijedu - kazao je.

Zakon o plaćama: 'Cilj je osigurati jednake plaće za jednak rad'

Novinari su ga pitali i o novom Zakonu o plaćama te hoće li se doista stimulirati one koji rade, a penalizirati one koji ne, no ministar nije htio o detaljima.

- Predstavit ćemo ga kad za to dođe vrijeme, nema razloga za strah, cilj je da situacija unaprijedi, tako da ćemo i s tim zakonom napraviti određeni iskorak. Cilj je osigurati jednake plaće za jednak rad i ujednačiti situaciju koja je trenutno bila prilično, ne samo neujednačena nego i vrlo teško pratljiva, ljudi s istim pozicijama u različitim resorima su imali različita primanja, dodatke, bilo je jako puno tih dodataka, a cilj je svesti ih u osnovnu plaću u što većoj mjeri i učiniti sustav jednostavnijim, transparentnijim i truditi se da nitko u toj reformi ne ostane kratkih rukava - poručio je.

S obzirom na trendove, novinari su ga upitali i hoće li Vlada prije vremena, prije jeseni, ukinuti mjere ograničavanja cijena goriva.

- Ako se situacija bude stabilizirala, mi ćemo svakako u narednom razdoblju morati ići prema smanjivanju potpora. Ako ne postoje uzroci i potrebe za podupiranje bilo koga, nema smisla da to država čini. Pratit ćemo situaciju, mjere vrijede do rujna i tada ćemo vidjeti stanje i kreirati novi paket mjera - rekao je, a na pitanje znači li to da će držati cijene dizela nižima od tržišne, ministar je dodao kako to nije rekao.

- Razgovarat ćemo o svemu i pratiti situaciju - istaknuo je.

Na pitanje kada će se bolje regulirati tržište kriptovaluta, Primorac je poručio kako će raditi na tome.

- Sad imamo jako puno zakonodavnih aktivnosti, radimo na nekoliko važnih zakona trenutno, od zakona o trgovačkim društvima, zakonskog paketa vezanog uz agencije za otkup potraživanja i trudit ćemo se sanirati eventualne štete i učiniti situaciju i u pogledu ovoga što spominjete boljom nego je sada - rekao je.

