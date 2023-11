Primorac o rastu BDP-a: 'Ovo su sjajne vijesti, u vrhu smo EU'

Hrvatska je ostvarila u trećem kvartalu ove godine, u odnosu na treći kvartal prošle godine, realnu stopu rasta od 2,8 posto. Ovom stopom se svrstavamo u sam vrh EU. To je de facto najveći rast uspoređujući se sa svim drugim državama članicama, poručio je ministar financija Marko Primorac govoreći o rastu BDP-a.

Uspoređujući treći kvartal ove godine s trećim kvartalom pretpandemijske 2019. godine, naglasio je, ostvaren je realni rast od 13 posto.

- Najveći doprinos ovom rastu je od povećanja potrošnje kućanstva od tri posto i investicija u fiksni kapital od 6,1 posto, što je rezultat politika Vlade i predanost ispunjavanju reformskih i investicijskih pokazatelja. Možemo reći da su ovo sjajne vijesti i u skladu s projekcijama Ministarstva financija jer smo i mi projicirali rast od 2,8 posto za treći kvartal - rekao je Primorac izrazivši nadu i u snažniji rast u četvrtom kvartalu.

O novcu plaćenom Geodetskom fakultetu

Novinari su i njega kao ministra financija pitali da pojasni podatak u izvješću o izvršenju Državnog proračuna za 2021., a u kojem stoji da je šest milijuna isplaćeno Geodetskom fakultetu iz EU sredstava, dok ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i premijer Andrej Plenković tvrde da su isplaćeni iz domaćih sredstava. Kada su novinari neki dan to pitali premijera on je mrtvo-hladno poručio kako je taj dokument nebitan. Tek kasnije je Ministarstvo kulture pojasnilo da su u izvršenju proračuna za 2021. stavili taj iznos pod EU stavku jer su pretpostavljali da će dobiti refundaciju iz Fonda solidarnosti, no kako taj iznos nije refundiran iduće godine jer je EU ocijenila da im taj trošak nije prihvatljiv, u polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna za 2022. su preknjižili tu stavku u domaća sredstva. Novinari su pitali ministra Primorca kako je moguće da se u najvažniji dokument za državu, onaj koji dokumentira na što se sve potrošio i iz kojih izvora novac svake godine, stavi stavka koja uopće nije istinita.

- Fond solidarnosti se iskorištava tako da se sredstva refundiraju. Ništa nije moglo biti plaćeno s Fonda solidarnosti. Sve što se plaća, plaća se iz nacionalnih izvora, a nakon toga se traži refundacija prihvatljivih troškova iz Fonda. Ovaj konkretan trošak je plaćen nacionalnim sredstvima i prema onome što ja znam nije tražena refundacija niti je taj iznos refundiran. Knjiženja u međuvremenu i prikazivanje te stavke ovisi o knjiženjima djelatnika Ministarstva kulture, koji su, pretpostavljam, planirali da će to biti prihvatljiv trošak za Fond solidarnosti pa su prikazali to kao stavka koja će biti refundirano - istaknuo je ponovivši kako je konkretan iznos Geodetskom iznosu plaćen iz Državnog proračuna.

A zašto se uopće u ovom slučaju naglašava iz kojih izvora im je plaćen taj iznos - zato što se u slučaj Geodetskog fakulteta uključio i Ured europskog javnog tužitelja, koji istražuje malverzacije s europskim novcem.

- Zašto je to Ministarstvo tako knjižilo, to trebaju razjasniti oni - poručio je.