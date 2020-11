Primorac: 'One bez simptoma gotovo je nemoguće otkriti...'

Primorac je pozitivan što se tiče cjepiva te smatra da imamo gotovo uvjerenje da smo na pravom tragu da imamo jedno učinkovito cjepivo

<p>Rekao bih da je u Hrvatskoj iznimno važno voditi računa da uvijek bude dovoljan kapacitet testiranja, ali isto tako da bude prisutan jaki sustav praćenja kontakata. Ako znamo da nas možda svega nekoliko mjeseci dijeli od cjepiva, mislim da bi bila golema greška ne iskoristiti taj moment, prestati se ponašati odgovorno i ugroziti sve dobro što smo radili, izjavio je član Znanstvenog savjeta Vlade profesor <strong>Dragan Primorac</strong> za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a574543/Primorac-S-dolaskom-cjepiva-epidemije-cemo-se-sjecati-kao-zavrsene-stvari.html">N1. </a></strong></p><p>Dodao je kako će odgovornost pobijediti pandemiju. Naglasio je kako ne postoje sukobi unutar Znanstvenog savjeta te smatra kako trebaju doći do zajedničke ideje. </p><p>Primorac je komentirao i mjere Stožera civilne zaštite. Misli kako lockdown ni policijski sat nisu opcija, no dodaje kako građani mjere trebaju poštivati. </p><p><strong>O testiranju i cjepivima</strong></p><p>- Nakon što je PCR postao realnost, a antigenski testovi imaju velik udio, pitanje je je li moguće uloviti sve one sa simptomima. Ima i dosta onih bez simptoma koje je nemoguće otkriti, osim ako ne radite pravovremena testiranja. Većina ima blage simptome. Često se dogodi da ljudi prođu ispod radara jer nemaju kliničke simptome. Slovačka sa svojim testiranjima ima dobar uvid u stanje u populaciji - kazao je. </p><p>Primorac je pozitivan što se tiče cjepiva te smatra da imamo gotovo uvjerenje da smo na pravom tragu da imamo jedno učinkovito cjepivo. Dodaje kako različita cjepiva imaju različite osnove i da posebno nadu ulijeva upravo to što se na virus 'puca različitim sredstvima'.</p>