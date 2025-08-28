Primorac: 'Smjene u poreznom USKOK-u nisu neuobičajene, a s aferom Geodezija nemaju veze'

Ministar financija Marko Primorac negirao je tvrdnje da smjene u "poreznom Uskoku" imaju veze s aferom Geodezija, rekavši da Antun Matković više neće biti na njegovom čelu jer puni 65 godina, no i potvrdio da je dobio pismo od službenika tog sektora, o čijim detaljima nije želio govoriti.

Odgovarajući u četvrtak nakon sjednice Vlade na pitanja novinara o smjeni u "poreznom Uskoku", Primorac je rekao da nije došlo do nikakve smjene već do redovitog procesa u kojemu je donesena nova uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva. Nakon donošenja nove uredbe, pa i pravilnika o sistematizaciji, sva su "de facto" mjesta upražnjena i temeljem rješenja čelnik tijela imenuje ljude, uz naravno vođenje računa o kadrovskoj politici, izjavio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada je riječ o Samostalnom sektoru za financijske istrage, dosadašnji voditelj toga sektora Matković, prema Primorčevim riječima, zbog navršavanja dobi za odlazak u mirovinu nije više mogao biti na tom radnom mjestu, odnosno donesena je odluka da na to mjesto dođe Silvana Zovko Marić, koja je do sada bila pomoćnica za nadzor.

Primorac je rekao da je Zovko Marić stručna i kompetentna osoba, a da je Matković, ako se ne vara, podnio molbu za ostanak u Poreznoj upravi još dvije godine i da je taj zahtjev prihvaćen.

- Međutim, smatrali smo da zbog toga što je riječ o važnom sektoru, ipak to mjesto treba biti namijenjeno nekome tko će biti dugoročnije rješenje za sustav", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Primorac.

'Nije se dogodilo ništa neuobičajeno'

Upitan o pisanju medija da Matković odlazi zbog osvete jer je propitkivao ulogu Ministarstva kulture u aferi Geodezija, Primorac je rekao da "ne zna otkud takve teze".

- Čovjek puni ili je već napunio 65 godina i jednostavno s obzirom na tu činjenicu to je mjesto pripalo Silvani Zovko Marić - izjavio je.

Rekao je da Zovko Marić ima sigurnosnu provjeru, nije bio siguran je li to slučaj s ostalim novoimenovanima na čela službi spomenutog sektora, a ako je nemaju, tražit će je. Govoreći o imenovanjima voditelja službi, kazao je da je to "treća razina od čela ministarstva", a da je došlo do određenih rotacija koje su uobičajene.

- Dakle, nije se dogodilo ništa neuobičajeno, ne znamo odakle takav interes za ovu temu - izjavio je Primorac, koji je, s obzirom na dužnost, izravno bio involviran u imenovanje Zovko Marić, dok je o imenovanjima voditelja službi bio informiran.

Na ponovljeno pitanje imaju li kadrovske "rošade" veze sa slučajem Geodezija, Primorac je opet odgovorio niječno i istaknuo da je Samostalni sektor za financijske istrage ustrojstvena jedinica Porezne uprave, odnosno Ministarstva financija te kako im je u Ministarstvu itekako u interesu da se kvalitetno i slučajno provode sve istrage i da se taj posao adekvatno obavlja.

Sadržaj pisma zaposlenika je interna stvar Ministarstva

- Svi službenici koji rade u tome sektoru uglavnom su obavljali dobar i stručan posao, ponosni smo na njih i sve je u redu. Dakle, nema nikakvih tu otegotnih okolnosti - izjavio je ministar financija.

No potvrdio je da je u utorak dobio pismo od službenika toga sektora, jučer im je odgovoreno te su pozvani na sastanak, gdje će se s njima sve raspraviti te tražiti usmeno očitovanje.

Primorac nije želio odgovoriti na što se žale u pismu, kazavši da su to interne stvari Ministarstva.

- Sigurno nećemo preko medija raspravljati o nekakvim kadrovskim rješenjima i o tome tko je što kome pisao. Mislim da to narušava i ugled službe i u biti mi je neugodno što se uopće piše bilo što o tome. Ali budite uvjereni u to da ćemo raspraviti sve i nema apsolutno nikakvih razloga za zabrinutost - izjavio je Primorac.

Rekao je i da ljudi nisu otpušteni i da im se ništa neće dogoditi, pri čemu je pristigla samo jedna žalba na rješenje o novom radnom mjestu. Dodao je i da mu je kod takvih "premještanja" uvijek bitno da službenici budu raspoređeni na adekvatna radna mjesta, da ne budu degradirani i da im ne pada puno plaća.

Upitan o uvođenju digitalnog eura, koje bi se moglo dogoditi najranije 2028. godine, te sudbine gotovog novca u tom kontekstu, Primorac je rekao da je Vlada u svakom slučaju stava da bi i gotovina i digitalna valuta trebali biti zakonito sredstvo plaćanja.

- I naravno da radimo na tome i trudit ćemo se da to u što većoj mjeri i bude tako, ne samo u smislu zakona nego i prakse - izjavio je Primorac.

Pozdravio je projekt digitalnog eura, a iako nema govora o ukidanju gotovog novca, Primorac je rekao da bi bilo dobro da se transakcije u što većoj mjeri digitaliziraju, s obzirom i na troškove povezane s gotovim novcem, od njegovog fizičkog čuvanja, raznih zaštita, bankomata itd.