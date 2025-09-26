Obavijesti

CIJENE OTIŠLE U NEBO

Primorac: 'Vlada se ne bavi ograničenjem cijena hrana na slobodnom tržištu'

GP Bregana: Premijer Plenković na svečanosti obilježavanja Dana carinske službe | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Visoke stope rasta hrvatskog gospodarstva utječu na povećanje dohotka, a to uz učinak turističke sezone utječe na rast cijena, na što vlada pokušava djelovati zaštitom građana s nižim primanjima, rekao je u petak potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

Kada je riječ o cijenama, rekao je, Hrvatska je u specifičnoj poziciji jer ima značajne natprosječne stope rasta.

"Porastom dohotka, plaća i mirovina, raste i potrošnja koja stvara pritisak na potražnju, a tu je i turistička sezona s dodatnim priljevom konzumenata koji dodatno pojačavaju potrošnju, potražnju, a onda i pritisak na cijene", kaže ministar financija.

"Naravno da to nije nešto što je poželjno, naravno da bismo bili zadovoljni kada bi inflacija bila dva posto što je njezina uobičajena stopa. Ona je u Hrvatskoj malo povišena i u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom i drugim institucijama, pokušavamo iznalaziti rješenja", rekao je.

Novinari su ga pitali za komentar podataka Europske središnje banke prema kojima je hrana u Hrvatskoj od 2019. do 2025. godine poskupjela za 47 posto.

"Vlada se ne bavi cijenama hrane na slobodnom tržištu. Ono što može učiniti, jest pokušati omogućiti građanima - posebno onima koji imaju najniža primanja, određeni iznos dohotka kroz različite mjere", rekao je Primorac.

Potom je podsjetio na ograničenje cijena skupine prehrambenih proizvoda, koji prema njegovim riječima čine najznačajniji dio potrošnje kada je riječ o hrani.

Nastavio je da porast cijena "općenito naravno zabrinjava" te da dodao da Vlada čini sve može.

Primorac je sudjelovao na proslavi Dana carinske službe i prezentaciji prostora Centra za naprednu obuku Carinske uprave na graničnom prijelazu Bregana.

