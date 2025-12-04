Primorsko-goranska županija usvojila rekordan proračun

Županijska skupština Primorsko-goranske županije u četvrtak je prihvatila prijedlog konsolidiranog županijskog proračuna za 2026. od 406,9 milijuna eura, u kojemu se, među ostalim, predviđa uvođenje stipendije za sve srednjoškolce koji upisuju škole u Gorskom kotaru. Župan Ivica Lukanović (SDP) naglasio je orijentiranost na investicijski ciklus i rekao da, kada se uključi ostale korisnike proračuna, udio investicija u proračunu dolazi do gotovo 50 posto, navodeći projekte u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi, kulturi i sportu. Istaknuo da će se baviti projektima veće dodane vrijednosti, spomenuvši primjer ranijih ulaganja iz Fonda za Gorski kotar, iz kojega je oko milijun eura, prema prijedlozima načelnika, odlazilo na projekte male dodane vrijednosti.

Stoga će se početi realizirati tzv. ruralni bonus pa će svi učenici, koji upisuju srednje škole u Gorskom kotaru, imati stipendiju od 250 eura, kazao je. Uz demografiju, kako bi djeca ostala na tom području, jedan od motiva da se to pokrene su i odlični rezultati učenika, dodao je. Pokušat će se razviti i učeničke domove na tom području, a u idućim godinama sredstva za stipendije će se povećavati.

Rashodi najviše za obrazovanje i zdravstvo

Konsolidirani županijski proračun, koji je najveći do sada, veći je za 7,28 posto zbog povećanja prihoda i primitaka za 11,75 posto, na razini od 394,4 milijuna eura, te smanjenja prenesenih sredstava iz prethodne godine. Ukupni konsolidirani rashodi najviše su usmjereni u obrazovanje (38,8 posto) i zdravstvo (37,8 posto), socijalnu zaštitu i javne usluge.

Prihvaćen je i amandman, kojim se osigurava 50 tisuća eura za izradu prostorno-planske analize i urbanističko-arhitektonske studije za izgradnju novog centra za starije osobe sa smještajnim kapacitetima na prostoru nekadašnje riječke dječje bolnice na Kantridi.

Vijećnici su u raspravi isticali da je proračun razvojan i socijalan, da se planiraju značajni projekti, a rečeno je i da se nedovoljno brine o strateškoj potpori gospodarstvu, poduzetnicima i inovatorima, o demografiji i mladima, turizmu te da nema hrabrijeg iskoraka.

Tijekom aktualnog sata, vijećnik Leo Pavela (HNS) pitao je župana koji je njegov stav te planira li neke mjere kako se ne bi narušavala sigurnost, gospodarstvo i reputacija Županije, kazavši da su se na nedjeljnom prosvjedu protiv fašizma pojavili zabrinjavajući transparenti, među kojima je istaknuo onaj na kojemu je na engleskom jeziku pisalo da turisti nisu sigurni u Hrvatskoj.

„Mogli ste primijetiti da se držim podalje od ideoloških tema, a zna se da živim antifašizam od glave do pete te da ZDS za mene nije tema, to je riješio zakon, samo je pitanje površne, loše i nedobronamjerne provedbe,“ odgovorio je Lukanović.

Rekao je da, ako sada govori o tom transparentu, samo skreće pozornost na ljude koji rade neke bedastoće, da postoje službe koje bi to trebale odraditi, ako je netko prekršio zakon, te da su to vjerojatno vidjeli i ljudi iz policije.