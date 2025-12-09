Pripadnik britanske vojske preminuo u nesreći u Ukrajini

Pripadnik britanskih oružanih snaga poginuo je u utorak u Ukrajini promatrajući ukrajinske snage kako testiraju novo obrambeno oružje, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

Nesreća se dogodila daleko od prvih crta bojišnice, priopćilo je Ministarstvo obrane na društvenoj platformi X.

"Shrvan sam smrću britanskog vojnog djelatnika u Ukrajini", rekao je ministar obrane John Healey. "Moje misli su s njihovom obitelji, prijateljima i kolegama dok tuguju za voljenom osobom. Suosjećamo s njima."