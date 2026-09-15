Rusija: Zapadni političari trebali bi paziti kada idu u Ukrajinu

Rusija je u utorak poručila da bi zapadni političari i diplomati trebali "trezveno" procijeniti rizike putovanja u Ukrajinu.

Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je to dva dana nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila putnički vlak na pruzi kojom je samo nekoliko minuta ranije prošao drugi vlak s grupom u kojoj su bili bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt.

Zaharova je poručila da su željeznička čvorišta i prometna infrastruktura koji služe ukrajinskoj vojsci legitimni ciljevi te da je Rusija još u svibnju upozorila strane diplomate da napuste Kijev zbog ruskih napada na ukrajinski vojno-industrijski kompleks.