Pola Ukrajinaca u Kijevu ostalo bez struje nakon novih napada

Oko polovine stanovništva ukrajinskog glavnog grada Kijeva u utorak je ostalo bez struje nakon posljednjih ruskih napada na energetski sustav zemlje.

"Situacija u Kijevu jedna je od najtežih - trenutno je oko 50 posto potrošača gradu bez struje", priopćilo je ministarstvo energetike na Telegramu.

Rusija je posljednjih mjeseci naglo povećala broj i intenzitet napada na ukrajinsku plinsku i energetsku infrastrukturu, ciljajući postrojenja za proizvodnju energije i sustave za prijenos električne energije.

Ukrajina upravlja trima nuklearnim elektranama koje proizvode više od 50 posto ukupne električne energije, ali elektrane su prisiljene smanjiti proizvodnju zbog oštećenja dalekovoda.

Zbog toga je operator mreže Ukrenergo ograničio opskrbu potrošačima, zavijajući cijele regije u mrak. Nestanci struje također utječu na opskrbu toplinom i vodom.

Stanovnici Kijeva i kijevske regije proteklog su tjedna dobivali struju oko deset sati dnevno.