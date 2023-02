Pripazite! U utorak je zadnji rok za godišnju prijavu poreza. Evo tko sve ima pravo na povrat

Porezna uprava Ministarstva financija RH podsjetilo je porezne obveznike kako godišnju poreznu prijavu za 2020. godinu mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 28. veljače (utorak) i to u produljenom radnom vremenu do 19 sati.

Procjenjuje se da će iznos povrata poreza i prireza za prošlu godinu biti u okvirima isplata za 2021. kada je građanima vraćeno 234 milijuna eura.

Mnogi će dobiti povrat do kraja svibnja

Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu biti isplaćena do kraja svibnja svima koji ispunjavaju uvjete za to.

Povrati više plaćenog poreza i prireza za porezne obveznike iz redovnog postupka započet će u lipnju. Prošle je godine ukupno 66.914 poreznih obveznika podnijelo poreznu prijavu za 2021.

Njih 22.630 dobilo je povrat poreza u ukupnom iznosu od 110,3 milijuna kuna, dok je 20.158 obveznika moralo platiti ukupno 219 milijuna kuna poreza. Razliku za povrat ili za uplatu nije imalo 24.126 poreznih obveznika.

Sukladno propisima o porezu na dohodak, izvijestili su iz Porezne, fizičkim osobama do 30-te godine života koje su tijekom 2022. ostvarile plaću, će se, kao i prethodne godine, u godišnjem obračunu umanjiti porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice do 360 tisuća kuna, odnosno 47,8 tisuća eura.

Povećanje cenzusa za uzdržavanog člana

Izmjenama, pak, Zakona o porezu na dohodak koje su krajem prošle godine stupile na snagu povećan je iznos primitka do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom - s 15 na 24 tisuće kuna, a što se primjenjuje već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu.

Stoga, ako su roditelji/uzdržavatelji sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavili ili uopće nisu prijavili dijete/uzdržavanog člana koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, a žele ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022., obvezni su do 28. veljače ove godine podnijeti obrazac ZPP-DOH, istaknuli su iz Porezne.

Nadalje, ako roditelji/uzdržavatelji nisu sa svoje porezne kartice odjavili uzdržavanog člana/dijete koji je ostvario primitke do 24 tisuće kuna, pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, roditelju/uzdržavatelju priznat će se pravo na uvećani osobni odbitak za cijelu 2022. godinu.

​Inače, svi potrebni obrasci (DOH ili ZPP-DOH) dostupni su na internet stranici Porezne uprave, a građani ih mogu podnijeti putem sustava ePorezna​ ili putem mobilne aplikacije mPorezna ili ih predati u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.

Najčitaniji članci