Pripremite kišobrane! Stižu kiša i grmljavinska nevremena: Evo kad se očekuje razvedravanje...

Na kratko vrijeme stanovnici Hrvatske mogu zaboraviti temperature od iznad 20 stupnjeva Celzijevih i sunčano vrijeme. Već u četvrtak kiša je padala diljem Hrvatske, a idućim danima samo će je biti više....

POGLEDAJTE VIDEO: Tuča kod Karlovca

- Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno kiša ili pljuskovi s grmljavinom, češće u sjevernim predjelima gdje lokalno može biti i izraženije oborine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, a na sjevernom dijelu i umjerena do jaka bura. Najniža temperatura zraka između 9 i 14, a na Jadranu 12 i 16 °C. Najviša većinom od 13 do 17, a duž obale i na otocima od 18 do 21 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 25. travnja.

Foto: DHMZ

Za petak su pod žutim meteoalarmom zbog vjetra zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

- Na kopnu u petak i subotu većinom oblačno, osjetno hladnije, s povremenom kišom koja će lokalno biti obilnija. Krajem subote s jačanjem sjevernog vjetra krenut će razvedravanje, pa će od nedjelje biti sunčanije i stabilnije. Na moru sve manje nestabilno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom osobito u petak i subotu. Na sjevernom dijelu već u subotu s jačanjem bure sunčanije, a jugozapadni i sjeverozapadni vjetar zadržavat će se s oblacima i još malo kiše u Dalmaciji - stoji u prognozi HRT-a.

U subotu su pod žutim meteoalarmom zbog vjetra riječka regija, kao i zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjeverna Dalmacija...

Foto: DHMZ

- U unutrašnjosti u subotu oblačno s kišom, lokalno i pljuskovima. U nedjelju i ponedjeljak barem djelomice sunčano, ali su u ponedjeljak u gorju i unutrašnjosti Dalmacije mogući mjestimični pljuskovi. U subotu će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u nedjelju sjeveroistočni, a u ponedjeljak uglavnom istočni. Jutra razmjerno svježa, a maksimalna temperatura zraka u porastu. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U subotu i ponedjeljak mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak i bura, a bura će potkraj subote i u nedjelju podno Velebita na udare biti i vrlo jaka ili olujna. U ponedjeljak će biti uglavnom umjerenog istočnjaka, na otvorenom moru i juga. Temperatura zraka u blagom porastu - stoji u prognozi DHMZ-a za idućih nekoliko dana..

