Pripremite zimske jakne! Čekaju nas olujna bura, kiša i snijeg

Ponedjeljak nam donosi razmjerno hladno jutro i dan, no u većini krajeva manje vjetrovito u odnosu na prethodne dane, piše HRT. Ipak, lokalno su još mogući olujni udari bure, posebice duž obale i podno Velebita. Na kopnu će ponegdje biti slabog mraza, a tek rijetko može pasti koji pljusak kiše ili susnježice, pa i snijega.

Na istoku Hrvatske očekuje se promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu slabu kišu, a u noći i ujutro može biti susnježice i snijega. Vjetar će biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kreću se između -2 i 1 °C, a dnevne od 7 do 9 °C.

Slične vrijednosti i vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj – hladno jutro s mogućim slabim mrazom, a danju promjenjivo, ali uglavnom suho.

Na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano, u unutrašnjosti Gorske Hrvatske umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe oborine. Bura će duž obale i dalje puhati umjereno do jako, pod Velebitom i olujno. Jutarnje temperature bit će od -4 do -1 °C, uz obalu od 3 do 5 °C, a najviše dnevne između 10 i 13 °C na moru, odnosno od 4 do 7 °C u gorju.

U Dalmaciji pretežno sunčano, uz umjerenu do jaku buru, koja će ponegdje imati i olujne udare. More će biti umjereno valovito i valovito. Temperature zraka ujutro od -2 do 1 °C, na obali između 4 i 7 °C, a dnevne većinom između 10 i 14 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske sunčano i stabilno, uz buru uz obalu i sjeverozapadnjak prema otvorenom moru.

U unutrašnjosti nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz postupni porast temperature zraka. Još ponegdje može pasti malo kiše, osobito na istoku zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, a ujutro je lokalno još moguć slab mraz.

Na Jadranu pretežno sunčano i postupno sve toplije. Bura će u utorak oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

