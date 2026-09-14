Pripuz tužio Bulja: 'Neću se skrivati iza imuniteta, nek mi ga Sabor ukine. Neću šutjeti'

Petar Pripuz želi kazneno goniti mene zbog onoga što sam javno govorio o otpadu. Od Sabora je zatražio odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv mene i da mi Sabor skine imunitet, objavio je na Facebooku sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Protiv njega je kaznenu prijavu podigao Petar Pripuz, vlasnik CIOS Grupe.

- Zato jasno poručujem: tražim od Hrvatskog sabora da mi skine imunitet! Neću se skrivati iza imuniteta. Ne bojim se ni tužbi ni moćnika. Moj prijatelj i predsjednik Mosta Nikola Grmoja već je prošao taj put. Zbog svojih riječi o Pripuzu završio je na sudu i osuđen je. Većina hrvatskih građana za to vjerojatno nikada nije ni čula. A sada se ide na mene! I neka ide! - piše u nastavku objave.

Dalje dodaje da je ponosan što je Mostovac te da neće dopustiti da se Hrvatsku pretvara u odlagalište.

- Ponosan sam što sam Mostovac. Jer dok drugi šute, kalkuliraju ili okreću glavu, mi se suprotstavljamo onima koji misle da novcem, vezama i tužbama mogu ušutkati svakoga tko im stane na put. Mogu me tužiti i tražiti novac, mogu nas pokušati zastrašivati. Ali jedno ne mogu, kupiti našu šutnju. Nećemo dopustiti da se Hrvatsku pretvara u odlagalište i da se zbog nečijeg profita ugrožavaju naša zemlja, voda i zdravlje naših ljudi. Mafija nas neće zastrašiti i Most, a posebno ja neću šutjeti jer Hrvatska za koju sam i život bio spreman položiti nije na prodaju - zaključio je Bulj u objavi.