Obavijesti

News

Komentari 6
ZBOG GOVORA O OTPADU

Pripuz tužio Bulja: 'Neću se skrivati iza imuniteta, nek mi ga Sabor ukine. Neću šutjeti'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pripuz tužio Bulja: 'Neću se skrivati iza imuniteta, nek mi ga Sabor ukine. Neću šutjeti'
Foto: Pixsell/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posebno ja neću šutjeti jer Hrvatska za koju sam i život bio spreman položiti nije na prodaju - zaključio je Bulj u objavi

Petar Pripuz želi kazneno goniti mene zbog onoga što sam javno govorio o otpadu. Od Sabora je zatražio odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv mene i da mi Sabor skine imunitet, objavio je na Facebooku sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Protiv njega je kaznenu prijavu podigao Petar Pripuz, vlasnik CIOS Grupe.

OSNOVAO STRANKU Kojem Dariju vjerujete? Dario u 2024.: Neću s HDZ-om. Dario u 2026.: HDZ nam je bliži...
Kojem Dariju vjerujete? Dario u 2024.: Neću s HDZ-om. Dario u 2026.: HDZ nam je bliži...

- Zato jasno poručujem: tražim od Hrvatskog sabora da mi skine imunitet! Neću se skrivati iza imuniteta. Ne bojim se ni tužbi ni moćnika. Moj prijatelj i predsjednik Mosta Nikola Grmoja već je prošao taj put. Zbog svojih riječi o Pripuzu završio je na sudu i osuđen je. Većina hrvatskih građana za to vjerojatno nikada nije ni čula. A sada se ide na mene! I neka ide! - piše u nastavku objave.

Dalje dodaje da je ponosan što je Mostovac te da neće dopustiti da se Hrvatsku pretvara u odlagalište.

TJEDAN UOČI IZBORA Politički savjetnik AfD-a: 'Tko tu živi i radi legalno, nije meta. I moja je obitelj gastarbajterska'
Politički savjetnik AfD-a: 'Tko tu živi i radi legalno, nije meta. I moja je obitelj gastarbajterska'

- Ponosan sam što sam Mostovac. Jer dok drugi šute, kalkuliraju ili okreću glavu, mi se suprotstavljamo onima koji misle da novcem, vezama i tužbama mogu ušutkati svakoga tko im stane na put. Mogu me tužiti i tražiti novac, mogu nas pokušati zastrašivati. Ali jedno ne mogu, kupiti našu šutnju. Nećemo dopustiti da se Hrvatsku pretvara u odlagalište i da se zbog nečijeg profita ugrožavaju naša zemlja, voda i zdravlje naših ljudi. Mafija nas neće zastrašiti i Most, a posebno ja neću šutjeti jer Hrvatska za koju sam i život bio spreman položiti nije na prodaju - zaključio je Bulj u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?
NITKO NIŠTA NE ZNA

Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Sindikat pravosudne policije upozorava da ne mogu zatvorenici čuvati zatvorenike, te da je njih premalo da bi bili na tri mjesta istovremeno
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
I TO U ISTOJ GODINI

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'
UPALA TIJEKOM EVAKUACIJE

HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'

Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo - kaže Ivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026