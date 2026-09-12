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TJEDAN UOČI IZBORA

Politički savjetnik AfD-a: 'Tko tu živi i radi legalno, nije meta. I moja je obitelj gastarbajterska'

Piše Iva Tomas,
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Politički savjetnik AfD-a: 'Tko tu živi i radi legalno, nije meta. I moja je obitelj gastarbajterska'
Foto: Thilo Schmuelgen
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Hrvati ili bilo tko drugi tko legalno živi i radi u Njemačkoj, plaćaju poreze, otvaraju tvrtke, rade u bolnicama, građevinarstvu, industriji, obrtništvu, nisu meta naše migracijske politike. Točka - kaže Gašpar

Njemački AfD trenutno je među najjačim desnim političkim strankama u Europi, a uoči izbora u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija vodi u anketama. Tjedan dana prije izbora reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić razgovarala je s političkim savjetnikom stranke Filipom Gašparom, koji je rođen u Njemačkoj, a potječe iz Tomislavgrada.

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Na pitanje je li AfD filonacistička stranka, Gašpar to odlučno odbacuje.

- Ako netko želi kritizirati konkretnu izjavu konkretnog političara ili određeni dio našeg programa, neka to učini. O tome možemo otvoreno raspravljati. Ali kada nemate politički odgovor na ono što AfD govori o migraciji, energetici, gospodarstvu ili sigurnosti, najlakše je reći - oni su nacisti. Ako svaku političku poziciju koja odstupa od trenutačnog konsenzusa proglašavamo nacističkom, onda banaliziramo samo pojam nacizma, kaže Gašpar.

Osvrnuo se i na činjenicu da službe za zaštitu ustavnog poretka u pojedinim njemačkim saveznim pokrajinama AfD klasificiraju kao desno ekstremističku stranku.

- Tu činjenicu ne skrivam. Ali isto tako treba reći što je ta služba. Ona nije neovisan sud. Njezine ocjene moraju biti podložne sudskoj, političkoj i javnoj provjeri, a ne prihvaćene kao nekakvo Sveto pismo, tvrdi.

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Kada je riječ o NATO-u, Gašpar kaže da AfD smatra kako savez treba ostati obrambeni savez, dok prema Europskoj uniji zauzima znatno kritičniji stav. AfD, dodaje, podržava europsku suradnju, ali ne i daljnju političku centralizaciju.

- Zajedničko tržište, trgovina, infrastruktura, sigurnosna i znanstvena suradnja - da. Ali migracije, energija proračun i druga temeljna pitanja moraju u najvećoj mogućoj mjeri ostati pod demokratskom kontrolom nacionalnih država, kaže.

Za zemlje Zapadnog Balkana AfD trenutačno zagovara privilegirano partnerstvo umjesto punopravnog članstva u EU. Stranka se protivi i sadašnjem sustavu eura te zagovara povratak nacionalnim valutama. Gašpar odbacuje tvrdnje da bi restriktivna migracijska politika AfD-a mogla pogoditi Hrvate koji žive i rade u Njemačkoj.

- AfD jasno razlikuje ilegalnu migraciju od legalne radne migracije. Hrvati ili bilo tko drugi tko legalno živi i radi u Njemačkoj, plaćaju poreze, otvaraju tvrtke, rade u bolnicama, građevinarstvu, industriji, obrtništvu, nisu meta naše migracijske politike. Točka.

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Dodaje kako i sam potječe iz gastarbajterske obitelji te takve tvrdnje smatra apsurdnima. Gašpar odbacuje i tvrdnje da je AfD podržao veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Negira i tvrdnje da je AfD stvorila Rusija.

- Da, želimo ukidanje sankcija. Da, želimo obnovu gospodarskih odnosa. I da, želimo diplomaciju umjesto trajne konfrontacije. Ali to nas ne čini ruskom strankom. Naša politika mora biti prije svega pro-njemačka, ne pro-moskovska, ne pro-vošingtonska, a bogami i ne pro-briselska, kaže Gašpar.

Izbori u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji održavaju se 20. rujna, a AfD u njih ulazi s ambicijom pobjede.

- AfD se bori za prvo mjesto, a CDU se u nekim istočnim pokrajinama bori za politički opstanak. Prije nekoliko godina gotovo nitko nije smatrao takav odnos snaga mogućim. Danas je to politička stvarnost, zaključuje Gašpar.

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