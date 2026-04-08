ZAMIJENIO KREŠU BELJAKA

Prisegnuo Darko Vuletić (HSS), 'pala' je još jedna ruka HDZ-u

Piše HINA,
Darko Vuletić (HSS) | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dok je Beljak u Saboru bio dio saborske manjine, Vuletić će biti dio većine

Predsjednik HSS-a Darko Vuletić, koji je na čelu stranke, ali i u saborskim klupama, zamijenio Krešu Beljaka, prisegnuo je u srijedu da će dužnost zastupnika obnašati savjesno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava i zakona te se zauzimati za svekoliki napredak Hrvatske. Dok je Beljak u Saboru bio dio saborske manjine, Vuletić će biti dio većine. 

- Bit ću dio parlamentarne većine, donijeli smo tu odgovornu odluku, ma koliko nekome izgledala teška, nama je bila laka jer nam je dosta bilo lajanja na Mjesec - poručio je Vuletić za Hinu prošloga tjedna nakon sjednice Predsjedništva HSS-a.  

TOMISLAV KLAUŠKI 'Dosta nam je bilo lajanja na Mjesec'. Pa je zato HSS legao pod noge Plenkovićevom HDZ-u
'Dosta nam je bilo lajanja na Mjesec'. Pa je zato HSS legao pod noge Plenkovićevom HDZ-u

Novi predsjednik HSS-a je 79. ruka vladajuće većine kojoj su se nedavno pridružili i nezavisni Boška Ban i Dario Zurovec. 

S njima Vuletić, kazao je, vodi i razgovore o formiranju novog saborskog kluba, obzirom da su zastupnice Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković onaj u kojem su djelovale s Beljakom raspustile. Tako i njih dvije traže rješenje za sebe. 

HSS želi biti na poziciji desnog centra, što i je prirodna pozicija HSS-a, poručio je premijer Andrej Plenković uoči početka današnje saborske sjednice. 

