Pritvorili su Mlađanovu suprugu jer je mašući nožem prijetila svojoj obitelji da će je ubiti

Enia se lani u zatvoru udala za trostrukog ubojicu Srđana Mlađana koji iz Lepoglave treba izaći 2027. Romansa se rasplamsala preko pisama a prvi put su se vidjeli na vjenčanju

<p>Supruga trostrukog ubojice Srđana Mlađana Elia završila je u istražnom zatvoru kako ne bi mogla utjecati na svjedoke ili ponovno nekome prijetit.</p><p>Ona je, neslužbeno doznajemo, u nedjelju u 14.30 sati u kući u Zagrebu prijetila baki, djedu i bratu s kojima živi. Držeći nož u ruci vikala je: “Ubit ću vas!”. Motiv prijetnji za sada nije poznat. Elia je, navodno, sama pozvala policiju a prijetnju je policiji, neslužbeno doznajemo, prijavila baka.</p><p>Elia Mlađan je lani u prosincu osuđena zbog prijevare na osam mjeseci zatvora uvjetno na godinu dana. To znači da zbog prijevare ne bi trebala iza rešetaka ako u godinu dana ne počini kazneno djelo. No ukoliko prijava zbog prijetnje rezultira sudskim postupkom i osuđujućom presudom onda će se toj kazni pridodati još osam mjeseci.</p><p>Podsjećamo, Eliju Mlađan i njezina prijatelja V. G. Općinski kazneni sud u Zagrebu osudio ih je jer su 2018. unajmili apartman i u njemu boravili tjedan dana iako su znali da nemaju nikakvu namjeru platiti troškove smještaja. Apartman je sa svog mobilnog uređaja rezervirala Elija 29. srpnja, a već 30. srpnja dvojac je stigao na smještaj.</p><p>Kad ih je žena, koja povremeno radi kao čistačica tražila dokumente kako bi ih upisala u knjigu evidencije, oni su to izbjegavali izmišljajući razne razloge zašto joj ne mogu dati dokumente. Apartman su napustili 5. kolovoza ne podmirivši usluge smještaja te su vlasnici ostali dužni iznos od 2200 kuna. Elia je na sudu priznala krivnju, dok je V. G. pokušao osporiti optužnicu.</p><p>Elia se za trostrukog ubojicu Srđana Mlađana udala lani u najstrožem zatvoru u zemlji- onom u Lepoglavi gdje Mlađan (39) “guli” 25 godina. Neočekivana romansa rasplamsala se putem pisama. Vjenčanje se dogodilo iza zatvorskih zidova a Mlađan ju je tada prvi put vidio uživo.</p><p>Mlađan je 1998. ispred škole u Petrinji iz čista mira iz kalašnjikova pucao u glavu svojoj vršnjakinji tad 16-godišnjoj Elizabeti Šubić. Mjesec dana kasnije ubio je umirovljenika Petra Jančića (63). Strpali su ga u zatvor a on je nakon vikend izlaska u veljači 2002. pobjegao u Zagreb, opljačkao banku i ubio policajca Milenka Vranjkovića Kinga. Iz zatvora bi trebao izaći 2027.</p>