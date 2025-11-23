Obavijesti

'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Piše Luka Safundžić, Veronika Miloševski
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
Foto: čitatelj/24sata

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata informaciju kako su u petak u večernjim satima postupali u Ježdovečkoj ulici u Zagrebu.

- Tom prilikom policijski su službenici izašli na mjesto događaja te poduzeli mjere i radnje iz nadležnosti policije, kojom prilikom su uhitili 42-godišnjeg muškarca te ga priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - rekli su iz policije.

Dodaju kako je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba (40 i 61) osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće protiv njega dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Čitateljica koja je svjedočila ovom incidentu rekla nam je kako je osumnjičeni više puta prijavljen zbog prijetnji susjedi. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Svi smo u velikom strahu, ja se tresem. On bi nekome od nas mogao nauditi. Ovo više nije normalno - rekla je. Druga je dodala kako ju je osumnjičeni muškarac prije par tjedana napao gol. 

- Vikao je, vrijeđao me. On uvijek hoda okolo i dere se da će nas ubiti. Da smo ku*ve. Neki susjedi su zatražili i zabranu prilaska. Sve nas je strah. Ja nisam mogla vjerovat da su ga pustili. Vidjela sam ga kako je stigao taksijem. Pije, a uznemirava ga susjedov pas koji tu i tamo zalaje. Onda krene vikati - ispričala je susjeda. 

