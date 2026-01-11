Obavijesti

Priveli mladu Ukrajinku kod Novske! Krijumčarila migrante

Piše HINA.,
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, prevozila strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku...

Policija je u petak, 9. siječnja, na području Novske privela 26-godišnju državljanku Ukrajine zbog sumnje na krijumčarenje osam migranata, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava sisačko-moslavačka,

Policijski službenici zaustavili su automobil njemačkih registracijskih oznaka kojim je upravljala osumnjičena Ukrajinka. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, prevozila strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima.

Protiv 26-godišnjakinje policija je podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, nakon čega je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku.

