ČUVAJMO GRANICE

Sirijac švercao migrante kod Gline. Uhvatila ga policija

Piše Filip Sulimanec,
Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke

Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija su u subotu, 20. prosinca, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke spriječili krijumčarenje više stranih državljana.
 
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim sirijskim državljaninom koji je u subotu 20. prosinca u večernjim satima na glinskom području zaustavljen te je utvrđeno da u vozilu prevozi strane državljane koji su na nezakonit način ušli u Republiku Hrvatsku.

Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.
 
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

