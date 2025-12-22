Sirijac švercao migrante kod Gline. Uhvatila ga policija

Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija su u subotu, 20. prosinca, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke spriječili krijumčarenje više stranih državljana.



Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim sirijskim državljaninom koji je u subotu 20. prosinca u večernjim satima na glinskom području zaustavljen te je utvrđeno da u vozilu prevozi strane državljane koji su na nezakonit način ušli u Republiku Hrvatsku.





Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.