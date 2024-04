Priveli oca i brata jednog od osumnjičenih. Sumnjaju da su im pomogli prikriti tragove

Sudac istrage na sudu u Zaječaru sinoć je saslušao Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića iz okolice Bora, osumnjičenike za ubojstvo malene Danke Ilić. Obojicu su dozveli u policijskim vozilima, rukama vezanih iza leđa i duboko pognutih glava. Jedan je na sebi imao radno odijelo u kojemu je i četvrtak uhićen u firmi Vodovod, nakon što je policija shvatila da su njih dvojica krivi za nestanak malene djevojčice.

Dejan Dragijević je, na prvom ispitivanju u policiji, suočen s činjenicom da je u prtljažniku službenog automobila Fiat Panda pronađen trag krvi Danke Ilić, sve odmah priznao. On je vozio taj automobil i naletio na Danku koja je izašla pokraj ceste u ulici Radimila Putnika u Banjskom polju. Policiji je rekao kako ju nije niti vidio prije nego je naletio na nju. Samo je osjetio da je nešto udario. I on i suvozač Srđan Janković izašli su potom iz auta i vidjeli tijelo djevojčice na tlu. Nije pokazivala znakove života i oni su bili uvjereni da je mrtva. Na tlu nije bilo tragova krvi. U panici, bez razmišljanja, iako se nalaze na ulazu u vrlo naseljeno mjesto, Srđan je djevojčicu podigao i stavio u stražnji dio auta gdje je stajao alat. Nitko ih nije vidio u tom trenutku. Obojica su bili pijani u to vrijeme. Odmah su se nastavili kretati prema izlazu iz Banjskog polja, usput naletjeli na oca djevojčice koji ih je upitao jesu li vidjeli Danku za kojom je u međuvremenu krenula potraga jer je mama javila da je nestala. Odgovorili su da nisu. Vozili su prema Starobanjskom putu kada je djevojčica došla k svijesti i počela plakati. Iznenadili su se. Mislili su da je mrtva. Srđan joj je stavio ruku na usta, drugom joj stisnuo vrat. Ugušio ju je. Policiji su rekli kako su to učinili jer su se bojali da će ostati bez posla ako se sve sazna. Bacili su je na divlji deponij uz cestu, niz brdo.

I od toga trenutka nadalje im se iskazi razlikuju.

Jedan na drugoga svaljuju krivnju za ubojstvo djevojčice. Jedan od njih, ili obojica, kako navodi policija, došli su dva dana poslije toga po tijelo djevojčice na deponij te ju odnijeli na neku drugu lokaciju. Za prebacivanje i zakapanje tijela na novoj lokaciji tereti se Srđana no, on policiji govori kako mu je mozak 'blokirao' i da se ne sjeća gdje ju je odnio, odnosno to nikako ne želi reći. Policija ističe kako se radi o osobama iznimno poremećene ličnosti, sadistima s kakvima se do sada nisu susretali.

Kako se već danima pretražuju deponiji u okolici, kao i sela Luke te Zlot iz kojega dolazi osumnjičeni dvojac, a Dankinog tijela još nema, policija strahuje da su djevojčici naknadno učinili nešto puno gnjusnije. U policiju su počeli dovoditi na ispitivanja i članove obitelji obojice uhićenika, njihove radne kolege te druge osobe jer policija sumnja da su u sve možda upleteni još neki.

Ninoslav Cmolić, načelnik Uprave kriminalističke policije Srbije jutros je izjavio kako je Dragijević i na saslušanju kod suca priznao djelo, dok se Janković branio šutnjom.

- Policija nastavlja potragu za tijelom. Pretraživat ćemo njihove kuće iako smo ih već pretražili, sada ćemo pretraživati širu okolinu, septičke jame, groblja.. Oni su ispričali način na koji se sve dogodilo, tko je imao koju ulogu, ali dva dana nakon toga, jedan je sklonio tijelo i neće priznati gdje. Ne znamo zašto ne želi to reći. Do detalja ispriča što je učinio sa djetetom ali kad dođemo do teme gdje je tijelo, ne želi surađivati. Potraga je trajala 10 dana zbog čitavog niza okolnosti koje smo morali provjeriti, kiša je uklonila dosta tragova, sam teren je jako zahtjevan, i sama činjenica da se radi o tako malom djetetu sve je moralo biti pažljivo odrađivano. Realno, od prvog dana smo posumnjali na njih dvojicu jer je, pregledom kamera, njihov automobil bio jedan od dva koji su se u to vrijeme našli kod kuće Ilićevih. Oni su isti dan odvedeni na poligraf, ali su bili pod utjecajem alkohola. Na pitanje da li su udarili dijete pali su na poligrafu ali nismo imali dovoljno dokaza da ih zadržimo. Dio istražitelja se bazirao na njima, a dio je išao drugim tragovima. Službeni automobil je izuzet, još uvijek čekamo nalaze o tragovima iz auta. Oduzeli smo i njihove privatne automobile - navodi Cmolić ističući kako se nestanak Danke, nesreća i njeno odvoženje događa u svega nekoliko minuta.

- Snimka djevojčice iz Beča za koju se sumnjalo da je Danka dala nam je nadu da je to ipak ona pa smo dobar dio istrage usmjerili prema tom tragu obzirom da je i Dankina majka rekla da bi to mogla biti njena kći. Na žalost nije bilo tako. Sinoć su osumnjičenici kod suca potvrdili svoju priču, sve priznali, no opet je glavni osumnjičeni koji je ubio malu Danku u autu rekao 'gdje sam ju stavio, ne sjećam se'. No, prije toga sve detaljno opisuje. Vozač ne zna gdje je tijelo sakriveno, to zna suvozač. Oni su razgovarali samo jednom telefonski nekoliko dana nakon toga, vozač ga je pitao gdje je dijete, ali je suvozač rekao 'to nije tvoja briga, ja sam to riješio'. Policija neće stati s potragom dokle god ne nađemo njeno tijelo - kaže Cmolić dodajući kako su se svi iskreno nadali da je djevojčica u inozemstvu.

- Obavljamo razgovore i s bratom i ocem osumnjičenog, noćas smo i njima odredili pritvor od 48 sati jer smatramo da su pomogli prikrivanju tragova osumnjičenog. Također pretražujemo i dalje njihova sela i cijelu okolicu - rekao je Cmolić referirajući na brata Dalibora i oca Duška vozača Dejana Dragijevića iz Zlota.

Cmolić je prokomentirao sumnje javnosti da istraga nije vođena kako je trebalo, da ima puno sumnji u to dali su uhićenici doista i počinitelji.

- Obzirom da se radi o malom djetetu i istrazi koja je osjetljiva morali smo biti oprezni s informacijama koje dajemo u javnost. Kada smo konačno imali što za izjaviti, opet su nas optužili da ne postupamo kako treba no, mi se držimo zakona - dodao je.

Uhićenom dvojcu produžen je pritvor zbog mogućnosti bijega, zbog mogućnosti da uklone eventualne neotkrivene tragove, utječu na svjedoke te stoga što bi njihova prisutnost na slobodi znatno uznemirila javnost.