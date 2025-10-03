Priveli ravnatelja Crvenog križa Duga Rese, uzeo je oko 50.000 eura za aute, odjeću, školu...

Mario Biršić (53), sada već bivši ravnatelj podružnice Hrvatskog Crvenog križa Duga Resa završio je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nakon što su ga uhitili zbog zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene i poslovne isprave i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Ukratko, pronevjerio je gotovo 50.000 eura namijenjenih Crvenom križu, a sve je trajalo od 15. studenog 2019. godine do 31. prosinca 2024. godine. Kako su objavili iz policije, on je gotovo polovinu tog iznosa uzeo sebi tako da nije gotovinu dobivenu od usluga troškova prijevoza društva uplaćivao u blagajnu društva niti na žiro-račun društva.

- Gotovinu u iznosu od 21.684,42 eura protupravno je prisvojio, a uzimanje gotovine pravdao je krivotvorenim uplatnicama u blagajnu društva - navodi policija.

Osim toga, sumnjiče ga da je za osobne potrebe koristio poslovnu karticu tog društva i potrošio 2322,76 eura. Podizao je, napominju, i 1248,08 eura gotovine sa žiroračuna što je iskoristio za kupnju odjeće i drugih stvari za vlastite potrebe.

-Isto tako, utvrđeno je da je koristio tri službena vozila u privatne svrhe, a na teret društva, čime je pribavio imovinsku korist od 8.092,56 eura. Osim toga, utvrđeno je da je u više navrata unajmljivao vozila koje je koristio za vlastite potrebe, a ne za potrebe društva, a troškove najma vozila podmirilo je društvo u iznosu od 14.284,15 eura - navode iz policije.

Platio si školu

No tu nije bio kraj malverzacijama pa je si je tako novcem sa žiro-računa Crvenog križa platio i troškove vlastitog školovanja u iznosu od 1141,49 eura.

- Opisanim je osumnjičeni pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 48.873,46 eura, a za koji iznos je ujedno i oštetio društvo. U istom vremenskom razdoblju kao odgovorna osoba i ravnatelj društva propustio je voditi na ispravan način poslovne knjige koje je po zakonu bio obvezan voditi, čime je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja društva - pišu iz policije.

Nakon uhićenja, noć je proveo u pritvoru, a potom je ispitan u Državnom odvjetništvu. Za njega su tražili najmanje mjesec dana istražnog zatvora što je sudac istrage prihvatio.

U središnjici Hrvatskog Crvenog križa su zgroženi činom.

- Hrvatski Crveni križ nije imao saznanja o aktivnostima ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa. O privođenju smo obaviješteni kada se to dogodilo i čim smo doznali, zatražili smo da podnese ostavku na mjesto ravnatelja društva, što je on i učinio. Žao nam je što ovakve situacije bacaju sjenu na vrijedan rad Hrvatskog Crvenog križa, ali unatoč tomu, nastavit ćemo predano provoditi svoju humanitarnu misiju u službi građana. Hrvatski Crveni križ najoštrije se ograđuje od svakog nezakonitog i neetičnog postupanja, a daljnji postupak prepuštamo nadležnim institucijama u koje imamo puno povjerenje - pišu iz Hrvatskog Crvenog križa.

Morao se povući?

Inače, Biršić je dobro poznat u svom kraju. Bio je aktivan u društvenom životu, a osim mjesta ravnatelja Crvenog križa, bio je predsjednik DVD Belavići i aktivan vatrogasac. Vrhunac političke karijere imao je baš u ožujku ove godine kad ga je HDZ odabrao kao kandidata za gradonačelnika Duga Rese na lokalnim izborima. Kako je pisao Radio Mrežnica, samo nekoliko dana kasnije HDZ je povukao suglasnost i podržao sadašnjeg gradonačelnika, Tomislava Boljara, iz redova HSS-a. Službeno su rekli kako se maknuo 'zbog bolesti.

- Obavještavamo vas da je naš kandidat, gospodin Mario Biršić, iz privatnih i zdravstvenih razloga donio odluku o povlačenju iz izborne utrke za predstojeće lokalne izbore. Gospodinu Biršiću želimo uspješan oporavak i nastavak njegova iznimno vrijednog humanitarnog rada, kojim već dugi niz godina doprinosi našoj zajednici - pisali su iz HDZ-a.