Ne bude li legalnog pobačaja, bit će nelegalnog, ili će žene ići van, gdje ih ne mrze. I dalje će na pobačaj ići vjernice koliko i ateistkinje, nema pravila
PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Priziv savjesti nije briga nego politička agenda kontrole žena
Čitanje članka: 1 min
Pobačaj na zahtjev žene u Hrvatskoj je legalan medicinski zahvat i, dok je tako, svaka ga bolnička ustanova ženama mora omogućiti, koliko god liječnika ili sestara imalo priziv savjesti. Ako jednog dana vlast pripadne onima koji kleče na trgovima te zagovaraju rodni i religijski supremacizam, onda će pobačaj biti zabranjen. Kako se može pročitati u gnjusnim, nazovimo ih “supremačističkim”, komentarima na mrežama - treba ga dopustiti samo u slučajevima u kojima je žena silovana, ako je dijete plod incesta ili, recimo, plod međurasne veze. Koliko mizoginije i rasizma, koliko mržnje u ime spašavanja nerođene djece!
