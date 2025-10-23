Obavijesti

Priziv savjesti nije briga nego politička agenda kontrole žena

Piše Bojana Mrvoš,
Priziv savjesti nije briga nego politička agenda kontrole žena
Ne bude li legalnog pobačaja, bit će nelegalnog, ili će žene ići van, gdje ih ne mrze. I dalje će na pobačaj ići vjernice koliko i ateistkinje, nema pravila

Pobačaj na zahtjev žene u Hrvatskoj je legalan medicinski zahvat i, dok je tako, svaka ga bolnička ustanova ženama mora omogućiti, koliko god liječnika ili sestara imalo priziv savjesti. Ako jednog dana vlast pripadne onima koji kleče na trgovima te zagovaraju rodni i religijski supremacizam, onda će pobačaj biti zabranjen. Kako se može pročitati u gnjusnim, nazovimo ih “supremačističkim”, komentarima na mrežama - treba ga dopustiti samo u slučajevima u kojima je žena silovana, ako je dijete plod incesta ili, recimo, plod međurasne veze. Koliko mizoginije i rasizma, koliko mržnje u ime spašavanja nerođene djece!

