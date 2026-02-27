Priznali da su dali 200 eura za dozvole za lov iako nisu položili ispit, evo kakve su kazne dobili

Četiri i pol mjeseca od podizanja Uskokove optužnice protiv ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Argali Loboru Ervina Martinuša i 84 ljudi zbog sumnje da su primili ili dali mito za lovačke dozvole, na Županijskom sudu u Zagrebu 'pale' su nagodbe. Nekoliko okrivljenika priznalo je krivnju te su osuđeni temeljem sporazuma s Uskokom.

Riječ je o supružnicima M. D. (48) i P. D. (42) iz Varaždina, 22-godišnjem P. D. iz Varaždina te M . F. (30) iz Fužina

priznali da su putem posrednika zatražili od Ervina Martinuša da im za 200 eura ishodi uvjerenje o osposobljenosti za lovca bez polaganja ispita. Nakon što su novac uplatili na račun Pučkog otvorenog učilišta u siječnju 2023. svi su dobili uvjerenja o osposobljenosti za lovca, a M. F. je ishodio i lovačku iskaznicu.

Svi su osuđeni na uvjetne kazne - šest mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. To znači da neće u zatvor ako u sljedeće dvije godine ne počine kazneno djelo. Moraju platiti i trošak telekomunikacijskog vještačenja u iznosu 342 Eura svaki i sudski paušal 100 eura svaki u roku 15 (petnaest) dana po pravomoćnosti presude.

Ista kazna izrečena je i Ivanu F. iz Delnica koji je priznao da je za M. F. posredovao u ishođenju uvjerenja o osposobljenosti kod Martinuša odnosno da je posredovao pri podmićivanju odgovorne osobe.

Prema optužnici, Ervin Martinuš je u razdoblju od veljače 2022. do 20. siječnja 2023. kao ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Argali u Loboru registriranog i za osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljač osobno i putem predavača i ispitivača učilišta te drugih posrednika pronalazio i kontaktirao osobe koje su bile spremne platiti kako bi dobile uvjerenje bez obzira zadovoljavaju li uvjete.

Temeljem uvjerenja o osposobljenosti, osobe osposobljene za lovca mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice, odobrenje za nabavu oružja i oružni list za držanje i nošenje oružja. U cilju stvaranja privida legalnosti poslovanja Učilišta, ravnatelj je dio novčanih naknada preuzetih od zainteresiranih uplaćivao na račun Učilišta na ime troškova polaganja lovačkog ispita. Minimalni iznos mita bio je 100 eura, a Ervin Martinuš time si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od najmanje 15.101 eura.

Predavače i ispitivače Darka R., Ivana K., Stjepana G. i Dražena M. kao i Miljenka K., Matije L., Hrvoja Š., Josipa K., Ivana F., Igora B. i druge Uskok tereti da su bili posrednici u koruptivnom dogovoru.

Među navodnim davateljima mita su razni odvjetnici, tajnici sportskih organizacija, krojačica, jedna odvjetnica, poduzetnici, zaposlenici ministarstava, nogometaši...

Uskok je u veliku akciju uhićenja krenuo u siječnju 2024., a u listopadu 2025. podignuta je optužnica.

