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Prizor s francuske plaže obišao cijeli svijet, autor viralne fotke otkrio: 'Ne osuđujem ovaj par'

Piše Ivan Hruškovec,
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Prizor s francuske plaže obišao cijeli svijet, autor viralne fotke otkrio: 'Ne osuđujem ovaj par'
Foto: PROFIMEDIA
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Maximilien Lamy, fotograf agencije Agènce France Presse (AFP), bio je na ljetovanju sa svojom kćeri kada su buknuli požari. Bez profesionalne opreme pri ruci, scenu koja je obišla svijet je zabilježio svojim mobitelom

Fotografija para koji mirno sjedi na ležaljkama pod suncobranom, promatrajući goleme oblake dima kako se uzdižu iz katastrofalnih šumskih požara, urezala se u kolektivnu svijest kao snažna metafora modernog doba. Snimljena 24. srpnja u jugozapadnoj Francuskoj, ova je slika u svega nekoliko dana obišla je naslovnice svjetskih medija i postala viralan simbol katastrofe kojoj i dalje nema kraja u regiji Gironde.

Slučajni kadar snimljen mobitelom

Foto: PROFIMEDIA

Paradoksalno, fotografiju koja je najbolje sažela ovu apokaliptičnu atmosferu nije snimio fotoreporter na zadatku, već čovjek na odmoru. Maximilien Lamy, fotograf agencije Agènce France Presse (AFP), bio je na ljetovanju sa svojom kćeri kada su buknuli požari. Bez profesionalne opreme pri ruci, scenu je zabilježio svojim mobitelom. Prizor je snimljen na plaži Moutchic, koja se ne nalazi na obali, već uz jezero Lacanau. Iako se na fotografiji čini da je vatra vrlo blizu, plaža je od požarišta udaljena otprilike 15 kilometara. Par na ležaljkama, kao ni ostali kupači i prodavač sladoleda koji su se također nalazili na plaži, nisu bili u zoni evakuacije niti u izravnoj opasnosti. Upravo ta sigurnosna distanca omogućila je nadrealnu scenu spokoja pred kulisom uništenja.

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Fotografija je postala viralna upravo zbog tog oštrog kontrasta između opuštenosti turista i užasa koji se odvija u pozadini. Naslovnice uglednih novina poput The Guardiana, New York Timesa i Wall Street Journala donijele su ovaj prizor, a priča je dobila dodatni sloj ironije kada je britanski The Times objavio fotografiju na naslovnici, tik ispod glavnog članka koji je napadao politiku nulte stope emisija stakleničkih plinova. Slika je također postala plodno tlo za internetske memeove i karikature, a u jednoj od najpoznatijih, objavljenoj u ljevičarskom listu Libération, u ležaljkama sjede francuski predsjednik Emmanuel Macron i ministar Nunez uz natpis: "Suočavamo se s tim".

Autorova namjera: Prikazati kontrast, a ne suditi

Wildfires rage in southern France Wildfires rage in southern France Wildfires rage in southern France
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Foto: SOPHIE GARCIA/EPA

Sam autor, Maximilien Lamy, u razgovoru za francuske medije objasnio je što ga je privuklo tom prizoru. Njegova namjera, kako kaže, nije bila osuditi par, već zabilježiti nevjerojatan simbolizam trenutka.

​- Fotografirao sam ih jer sam odmah uočio upečatljiv kontrast između njihovog stava, suncobrana s reklamom za Pastis 51 i apokaliptične scene iza njih. Namjera je uhvatiti taj kontrast, tu vrlo moćnu simboliku.

Lamy je pozvao promatrače da ne donose prebrze zaključke o ljudima na slici.

​- Ne osuđujem ih jer ne znam o čemu razmišljaju u tom trenutku. Je li im svejedno ili osjećaju bespomoćnost? Oni su na odmoru, za njih nema neposredne opasnosti i, u svakom slučaju, ne mogu učiniti ništa drugo.

*uz korištenje AI-ja

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