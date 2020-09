Prljavštine u Čistoći: Krivi za požar na Jakuševcu i dobili su čak 350 tisuća kuna kazne!

Vjerovali ili ne: Iako su u kolovozu dobili obrazloženi prekršajni nalog i kaznu, na direktni upit gradskog zastupnika, Bandić i šefica Holdinga u rujnu su tvrdili da nisu dobili kaznu i da nije bilo nikakvih nepravilnosti!

<p>Državni inspektorat ni Ministarstvo zaštite okoliša tijekom ove godine nisu odredile niti naplatile nikakvu kaznu podružnici Čistoća. Vezano za odgovornost, postoji zapisnik o izvršenom nadzornom pregledu Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, gdje nisu utvrđeni nikakvi propusti.</p><p>Takav pisani odgovor vezan za prošlogodišnji veliki požar na Jakuševcu su nezavisnom zastupniku Renatu Peteku u prvom tjednu ovog mjeseca poslali iz Zagrebačkog holdinga, podružnica Čistoća.</p><p>Pogledajte video: Požar na Jakuševcu u srpnju 2019.</p><h2>Enormna kazna Čistoći</h2><p>Ali taj odgovor koji je verificirao gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong>, predsjednica Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban i voditelj Čistoće Jure Leko je čista neistina.</p><p>Zagrebački holding, podružnica Čistoća je dobila enormnu kaznu zbog kršenja Zakona o gospodarenju otpada, a Državni inspektorat je utvrdio njihovu odgovornost.</p><p>Točnije, utvrdili su da su da su na platou na kojem je buknuo požar skladištili znatno veće količine otpada nego je dopušteno. A to je onda dovelo i do tako velike plamene stihije koju su vatrogasci morali gasiti cijelu noć. </p><p>Video: Zagrepčani su udisali i opasan otrov, Grad je to prešutio</p><p>Državni inspektorat je odrezao 18. kolovoza ove godine zbog toga kaznu od 300.000 kuna zagrebačkoj Čistoći, te su kaznili i voditelja Juru Leku s dodatnih 50.000 kuna kao odgovornu osobu. Državni inspektorat nam je to potvrdio u pisanom odgovoru. <br/> Citirali su i članke zakona koji su prekršeni.</p><p>Pojednostavljeno, radi se o tome da je Čistoća radila suprotno odredbama koje propisuju da se gospodarenje otpadom mora provoditi tako da ne ugrožava ljudsko zdravlje i okoliš kako bi se, među ostalim, izbjegli i požari. </p><h2>Inspektorat: Čistoća i voditelj su odgovorni</h2><p>Dodatno su nam u Državnom inspektoratu potvrdili da su utvrdili da je odgovornost upravo na Čistoći i njenom voditelju Leki. </p><p>Treba podsjetiti da negiranje kazne i odgovornosti nije prva neistina vezana za požar. Kada je požar buknuo, javnost je iz Grada Zagreba izviještena da nema potrebe za brigu jer je gorjelo samo otpadno drvo i namještaj.</p><p>Kasnije su službeni dokumenti pokazali da je zajedno s 1300 tona drveta gorjelo i 16,5 tona plastike, 1271 tona nerazvrstanog glomaznog otpada, sedam tona guma i više od 41 tone metala.</p><h2>Pogledajte video: Otrov iznad metropole</h2><p>Kako je objasnio toksikolog Franjo Plavšić, kada gori takva mješavina otpada, nastaju opasni spojevi dioksini i furani, ali Grad uopće nije mjerio njihovo prisustvo! Ukratko, Zagrepčani nisu znali što su točno udisali. </p><p><strong>Renato Petek</strong> kaže da je ostao šokiran s odgovorom u kojem su iznesene neistine da kazna nije određena i da nije utvrđena nikakva odgovornost. Prekršajni nalog je stigao tri tjedna prije takvog odgovora. </p><p>- Konačno je utvrđen jedan razlog zašto je došlo do lanjskog požara jer su u Čistoći prekomjerno natrpali otpad na plato Jakuševca. To da je prvi puta i odgovornoj osobi napisana kazna, natjerat će voditelje podružnica da slijepo ne potpisuju ono što im se naredi nego da poštuju zakon. Nažalost, nikada nećemo saznati koliko je bio zagađen zrak jer Nastavni zavod Andrija Štampar nema mjerne instrumente za dioksine i furane, a Grad ne želi angažirati privatnu tvrtku koja bi to mjerila u slučaju novog požara - kaže Petek i dodaje da je sada jasno zašto su zastupnici Bandićeve stranke i njihov partner HDZ odbili prijedlog da gradonačelnik podnese detaljna izvješća o požarima.</p><p>Kada smo Čistoći poslali upit s činjenicom da im je Državni inspektorat napisao kaznu, ipak su nam to potvrdili. Pitanje o tome smatraju li se odgovornim za požar su izbjegli jer kažu da su se žalili na kazne.</p><p>- Na prekršajni nalog je podnesen prigovor i od Čistoće i od gospodina Jure Leke kao odgovorne osobe. Do pravomoćnog okončanja postupka, predmetni postupak ne možemo komentirati – odgovorili su nam.</p><p>Ali na pitanje jesu li otklonili nepravilnosti, indirektno priznaju da su skladištili otpad protivno zakonu jer to danas više ne rade.</p><p>- Nakon požara unutar prostora odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec na kojem je Podružnica Čistoća obavljala razvrstavanje i skladištenje prikupljenog neopasnog i inertnog – glomaznog otpada, isto više na navedenom platou ne obavlja - stoji u službenom odgovoru</p>