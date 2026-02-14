Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček upozorava da će se, zbog naplavina pijeska u rukavcu Dunava, Vukovarska Ada uskoro spojiti s teritorijem Srbije
Problem vukovarske Ade: Ničija zemlja mogla bi postati srpska?
Vukovarska Ada mali je riječni otok u Dunavu smješten nasuprot grada Vukovara. Oduvijek je Ada bila mjesto na kojemu su Vukovarci obitavali tijekom ljeta, dolazeći do nje čamcima, kako bi koristili blagodati Adine šume i pijeska koji su im služili kao zamjena za morske užitke.
