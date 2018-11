Što je sljedeće? Otac štiti sina ubojicu i krši zakon gdje stigne

David Komšić, tada 18-godišnjak, u travnju 2016. na raskrižju Vukovarske i Ulice Donje Svetice u Zagrebu Mercedesom je pregazio oca osmero djece Josipa K. (72). Nakon prometne nesreće psovao i prijetio fotoreporterima da će ih tužiti ako mu fotografija osvane u medijima. Nakon nesreće utvrdilo se da je ranije bio optužen za prijetnje i nanošenje tjelesne ozljede bivšoj djevojci kojoj je još godinu dana ranije dobio zabranu prilaska.

Foto: Anto Magzan/Zarko Basic/PIXSELL

Deset mjeseci kasnije izbo je svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan u njezinom automobilu na parkiralištu ispred njezine zgrade. Izbo ju je čak 88 puta. Nakon prekida on ju je stalno maltretirao, ona ga je prijavljivala, ali su ga uvijek puštali...

Njegov otac Ivo uvijek je branio svog sina i držao mu stranu pa tako i kad je sud zabranio da kontaktira i da se približava tad maloljetnoj Kristini. Rekao je da će paziti na njega i kontrolirati njegovo ponašanje. Ali je govorio i kako dvoje mladih živi u istom kvartu te da se djevojka često ondje šeće i bezrazložno naziva policiju.

'Ubo sam je, tata, nožem u vrat'

David je nakon ubojstva Kristine odmah ocu priznao sve riječima “Ubo sam je, tata, nožem u vrat". Otac ga je odvezao na policiju. Kad su došli na portu policijske postaje, rekao je da dolaze jer je njegov sin ubio Kristinu nožem. U automobilu su našli sivi nož kojim je djevojka ubijena.

Foto: PIXSELL

Vještačenjem je utvrđeno da je Komšić u krvi i urinu imao THC, što ukazuje da je konzumirao marihuanu ili hašiš. Pretragom mobilnih telefona koje su koristili utvrđeno je da su 19. veljače komunicirali vezano uz njezinu trudnoću i njihov međusobni odnos. Kristina 21. veljače u komunikaciji putem aplikacije WhatsApp spominjala da ju je David ranije zlostavljao i tukao te da ima 22 ispitivanja u DORH-u. Sutradan jedno drugome izjavljuju ljubav putem poruke. Potom David počinje komunikaciju navodeći kako je čuo da je trudna s drugim i da želi razgovarati s njom o tome.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nadalje, David je navodio kako želi biti s njom, da mu ona znači više od svih i da ne želi da se njih dvoje svađaju. Na drugome mobitelu pronađeno je 275 SMS-ova u kojima se od 10. do 22. veljače prepiru zbog uvijek istih tema i problema u njihovim odnosima.

Prema izjavama njihovih roditelja i prijatelja, u vezi su bili od osmog razreda.

Nakon nekoliko godina idile, a zbog obostrane ljubomore, često su se svađali, prekidali pa se mirili.

- Kristina je krajem listopada 2016. bila trudna. Otac je bio David Komšić - rekla je njezina majka Vesna Krupljan. Ona je bila protiv toga da rodi i da se preseli k njemu. Zato su 2. studenoga 2016. otišle u bolnicu da napravi abortus.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nakon što je ispunila formular, otišla je na pregled i ultrazvuk i tad su joj rekli da je plod odumro - rekla je Vesna Krupljan.

Pitao sam sina: ‘Što će ti takva cura?’

Davidov otac Ivo Komšić ispričao je da su problemi u vezi Davida i Kristine, koji su se zaljubili još u 8. razredu, počeli nakon što se ona počela družiti s jednom prijateljicom.

- Ta je cura hodala s drugim dečkima, pa se David znao ljutiti jer se druži s njom. Pričalo se po kvartu da Kristina vara Davida s dvojicom ili trojicom muškaraca. Pitao sam ga: ‘Što će ti takva cura?’, ali on me nije htio slušati jer ju je volio - ispričao je Davidov otac Ivo. Krajem 2016. godine Kristina je, tvrdio je Ivo, Davidu rekla da je trudna.

- Htio ju je ženiti, a ja sam ga pitao: ‘Sine, kako znaš da je dijete tvoje?’ - rekao je Ivo.

Kad su Davida još kao osumnjičenika vodili u 'maricu' on kao da nije bio svjestan svog ponašanja i nije odavao dojam da se kaje zbog ubojstva. Svom ocu koji je stajao u blizini dok su ga vodili namignuo mu, šeretski se nasmiješio i dignuo palac gore.

Županijski sud u Zagrebu je za vrijeme suđenja Davidu Komšiću za ubojstvo bivše djevojke saslušao svih 18 predloženih svjedoka i proveo vještačenja.

Iako je Ivu Komšića bilo sram spominjati Davidove psihičke probleme na ispitivanju u tužiteljstvu, nije se libio spomenuti da je njegov sin tog dana pušio marihuanu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- To vas nije bilo sram reći, da Vaš sin puši travu - pitala ga je sutkinja. Odgovorio je da nije jer na Ferenščici svaka druga osoba “puši travu” i da ga je sin zamolio da napravi Kristini veliki bijeli nadgrobni spomenik jer ju je jako volio.

Patološki slučaj, emotivna i socijalna nezrelost

Tijekom suđenja svjedočila je i djelatnica Centra za socijalnu skrb Peščenica Felicita Murković koja je napravila izvješće o osobnim i obiteljskim prilikama Davida Komšića.

- David Komšić je bio patološki vezan za jednu osobu, te je bio ovisan o roditeljima, što je znak emotivne i socijalne nezrelosti - rekla je Murković.

Više stručna savjetnica suda Mateja Babić u svom svjedočenju prvo je pričala o obitelji Komšić i o Davidovom djetinjstvu i životu te ponašanju koje se promijenilo kad je u dobi od 11 godina dobio kopačkom u oko. Tad je postao nervozniji i impulzivniji. Njegovi roditelji to su prepisivali uobičajenom adolescentskom ponašanju.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

David Komšić, kazala je Babić, puši već 5 godina, a zadnje dvije godine svakodnevno konzumira marihuanu i to 3 do 4 jointa dnevno. Vikendima je navodno konzumirao kokain i žestice, družio se sa starijom ekipom.

U travnju ove godine donesena je presuda kojom je David Komšić nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora.

Što je Komšića nagnalo da Kristinu ubode čak 88 puta ostaje nepoznanica jer David nije iznosio obranu. U trenutku ubojstva nije bio neubrojiv niti je bez svoje krivnje doveden u stanje razdraženosti. Sud je zaključio kako se mogao kontrolirati. Otegotne okolnosti Komšiću su bile te što je već osuđivan zbog prometne nesreće te što je znao da je Kristina trudna. U tom kontekstu, ističu se i njegovi raniji napadi na djevojku.

'Sudite dijete jer je iz Bosne'

Kod ubojice je utvrđen i visok stupanj potisnute agresivnosti i nizak stupanj tolerancije.

Nakon presude, Komšićev otac počeo je pljeskati i vikati:

- Bravo, sudite dijete jer je iz Bosne.

Obitelj Komšić nakon toga su izveli iz sudnice.

- David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati - rekla je sutkinja Sanja Mazalin.

Zbog tate Komšića sutkinja pod policijskom zaštitom

Zbog sumnjivog ponašanje Ive Komšića sutkinja je dobila policijsku zaštitu. On je nakon presude uočen kako obilazi parkiralište na kojemu parkiraju suci Županijskog suda., u prolazu je zagledao registracijske oznake automobila, pa i vozila sličnog onom kojim se koristi sutkinja Sanja Mazalin. Njegovo ponašanje bilo je sumnjivo pa su djelatnici suda o svemu obavijestili policiju koja je Komšića privela na obavijesni razgovor u policijsku postaju. Pustili su ga, no policija je čitav događaj shvatila izuzetno ozbiljno zbog ranijih ispada Ive Komšića i Davidova kuma Vjekoslava Komšića na sudu nakon presude te je sutkinja dobila policijsku zaštitu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nedugo nakon toga i Davidov otac Ivo završio je iza rešetaka. Zadržan je tri tjedna u istražnom zatvoru zbog prijetnji smrću konobaru u jednom zagrebačkom kafiću. Uhićen je i Vjekoslav Komšić te još jedan muškarac. Razlog prijetnji navodno su bili neriješeni imovinski odnosi.

Trenutno traje suđenje Davidu Komšiću i trojici njegovih prijatelja koje se tereti da su u studenom 2016. godine u jutarnjim satima na Bukovačkoj cesti u Zagrebu protupravno oduzeli slobodu ubijenoj Kristini Krupljan, te joj oštetili automobil.