Trudnu djevojku izbo 88 puta: 'Nijednom nije izrazio kajanje'

Hrvatsku javnost zapanjili su svojom mladošću, lakoćom kojom su, često bez ikakva razloga, ubijali svoje žrtve te okrutnošću u počinjenju zločina. Oni se za svoj zločin nisu pokajali...

David Komšić (20) je 22. veljače 2017. godine brutalno izmasakrirao Kristinu Krupljan (18), s kojom je bio u burnoj ljubavnoj vezi od osnovne škole. Nakon povratka iz večernjeg izlaska, znajući da je Kristina u novoj ljubavnoj vezi s drugim muškarcem i da je trudna te da s njim želi prekinuti vezu, napao ju je u njezinoj Opel Astri ispred zgrade u kojoj je živjela u Prilazu svetog Josipa Radnika u Zagrebu.

Sa suvozačkog mjesta lijevom rukom pritisnuo je Kristinu na vozačko sjedalo kako se ne bi mogla osloboditi i micati te ju je 73 puta ubo nožem te zadao još 15 ubodno-reznih rana po tijelu i glavi. Većinom u vrat i glavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199357 / ]

Nakon ubojstva, poslije 21.30 sati, David Komšić je nazvao sestričnu.

- Plačnim glasom rekao mi je da dođem do njega iza kafića Capelo na Ferenščici. Primijetio sam ga kako stoji na cesti. Plakao je i vrištao. Kad je sjeo u auto, tresao se i vrištao. Bio je sav krvav - rekao je njezin dečko Antonio T. Odvezao ga je k sebi doma te je Komšiću dao svoju odjeću, a krvavu odjeću je bacio u kontejner. Nakon toga David je otišao doma.

- Kad sam došao iza kuće, vidio sam Davida koji je stajao, plakao, povraćao. Više puta je ponavljao ‘Kristina’ i govorio ‘zovi Hitnu, zovi policiju’ - rekao je Ivo Komšić, otac optuženoga. Na njegovo pitanje što se dogodilo David mu je odgovorio: “Nemoj me, tata, pitat”. Tad mu je rekao da je Kristina ispred zgrade.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U krvi i urinu imao THC: Pušio je marihuanu ili hašiš

Ivo Komšić tad je zamolio ženinu sestru da ode do zgrade u kojoj živi Kristina i pokuša utvrditi što se dogodilo i kako je Kristina. Sa svog mobitela nazvao je policiju u Petrovoj i rekao da pošalju Hitnu i policiju pred Kristininu zgradu jer je, tvrdi, znao da nešto nije dobro. Tijekom vožnje do policije, tvrdi Ivo Komšić, David je plakao i vikao, a kad ga je pitao što se dogodilo, odgovorio mu je: “Ubo sam je, tata, nožem u vrat”.

Kad su došli na portu policijske postaje, rekao je da dolaze jer je njegov sin ubio Kristinu nožem. U automobilu su našli sivi nož kojim je ubijena djevojka. Vještačenjem je utvrđeno da je Komšić u krvi i urinu imao THC, što ukazuje da je konzumirao marihuanu iIi hašiš.

'Čuo sam njezin vrisak i onda mi se smračilo'

Komšić je, kako piše Jutarnji list, policiji kazao je kako su prije ubojstva bili na večeri, a zatim ih je Kristina odvezla ispred zgrade u kojoj je živjela. Komšića je, kaže, šokiralo što mu je rekla da je trudna tri mjeseca i da on nije otac.

- Zajedno smo bili od 8. razreda osnovne škole. Znali smo se svađati. Bila me prijavila da sam je pretukao, ali je povukla iskaz rekavši da je sa mnom trudna. Pravi šok mi je izazvalo kada me tri dana prije ubojstva na telefon rekla da je već tri mjeseca trudna s drugim čovjekom. To me šokiralo - kazao je i dodao kako je pokušao tražiti objašnjenje.

- Izvukao sam kuhinjski nož iz torbice i zabio joj ga u vrat. Čuo sam njezin vrisak i onda mi se smračilo. Znam samo da sam je nastavio bosti. Ne sjećam se svega. Izgubio sam se kompletno - rekao je policiji Komšić.

Foto: Bogdan Blotnej/24sata

Ubio ju jer je ostala trudna s drugima

Pretragom mobilnih telefona koje su koristili utvrđeno je da su 19. veljače komunicirali vezano uz njezinu trudnoću i njihov međusobni odnos. Kristina je 21. veljače u komunikaciji putem aplikacije WhatsApp spominje da ju je David ranije zlostavljao i tukao te da ima 22 ispitivanja u DORH-u. Sutradan jedno drugome izjavljuju ljubav putem poruke. Potom David počinje komunikaciju navodeći kako je čuo da je trudna s drugim i da želi razgovarati s njom o tome.

Nadalje, David je navodio kako želi biti s njom, da mu ona znači više od svih i da ne želi da se njih dvoje svađaju. Na drugome mobitelu pronađeno je 275 SMS-ova u kojima se od 10. do 22. veljače prepiru zbog uvijek istih tema i problema u njihovim odnosima.

Svađali se i mirili

Prema izjavama njihovih roditelja i prijatelja, u vezi su bili od osmog razreda.

Nakon nekoliko godina idile, a zbog obostrane ljubomore, često su se svađali, prekidali pa se mirili.

- Kristina je krajem listopada 2016. bila trudna. Otac je bio David Komšić - rekla je njezina majka Vesna Krupljan. Ona je bila protiv toga da rodi i da se preseli k njemu. Zato su 2. studenoga 2016. otišle u bolnicu da napravi abortus.

- Nakon što je ispunila formular, otišla je na pregled i ultrazvuk i tad su joj rekli da je plod odumro - rekla je Vesna Krupljan.

David nije konzumirao alkohol, ali je znao povremeno zapaliti džoint, tvrde njegovi prijatelji. Sa sobom je nosio nož.

- Nakon prometne nezgode koju je imao, a u kojoj je stradala jedna osoba, David je nosio manji nož - skakavac i sprej da bi se mogao obraniti od eventualnog napada starijeg sina poginulog jer mu se jednom obratio prijetećim riječima - rekao je Ivo Komšić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ubojstvu prethodili fizički i psihički napadi

Stravično ubojstvo uslijedilo je nakon cijelog niza fizičkih i psihičkih napada na Kristinu. Tako joj je samo od kraja 2014. pa do sredine 2015. godine razbio auto, na ulici ju nogom udario u glavu te joj ukrao sat i mobitel.

- Nemaš pojma što radiš, bolje ti je da tako ne misliš, k...o, ubit ću te, ubit ću te - samo je jedan od prijetećih SMS-ova koje je Komšić poslao bivšoj djevojci između prosinca 2014. i svibnja 2015. godine. Djevojka ga je zbog toga prijavila za prijetnje, a sud mu je u svibnju 2015. godine izrekao mjeru zabrane prilaska.

Zabranu je prekršio četiri puta, što je policija prijavila odvjetništvu, no oni nisu smatrali da je to razlog za određivanje pritvora. Tim više što je djevojka odustala od prijave, pa je sud u srpnju 2016. povukao mjeru opreza.

Također, u svibnju 2015. godine policajci su Komšića zatekli na Bundeku kako puši “joint” i prekršajno ga prijavili zbog posjedovanja droge. Godinu dana kasnije, u svibnju 2016. godine, Komšić je Kristini uzeo mobitel i sat, zbog čega je dobio prijavu za tešku krađu. U studenom iste godine s trojicom prijatelja presreo ju je u automobilu, tukao je, a potom njezin auto gurnuo niz nizbrdicu. Jutro prije ubojstva Kristina je davala iskaz tužiteljstvu o tom događaju.

Komšićeva teta: Kristina je često zvala policiju iz ljubomore

Ljubica Marjanović, teta Davida Komšića, odlučila je svjedočiti, iako je mogla odbiti.

- Živim u istoj kući sa sestrom i njezinom obitelji. Jako smo bliski. Poznavala sam Kristinu otkako je David krenuo u 8. razred i otkako su bili u vezi. Dala sam iskaz. Znam cijeli tijek veze. Kad sestre i šogora nije bilo, ja sam bila tu. Kristina je često zvala policiju. Došla je jednom u 1 u noći pred kuću. David joj se nije htio javiti na telefon. Ona je trubila pred kućom. Jednom je zvala policiju isto jer joj se nije htio javiti. Jednom kad sestre nije bilo, vidjela je Davida da sjedi s nekim društvom i curom, tad je zvala policiju, ja sam morala doći jer mi sestre i šogora nije bilo. Prijetila je Davidu da ne sjedi s tim društvom i da se makne od nje. Rekla mu je da će zvati i policiju. I tako je i bilo. Zvala je policiju i ona se tada sama izgrebala po licu i rekla da će reći da joj je to David. To je radila iz ljubomore. Drugo jutro je, pak, izašla iz kuće s Davidom. Tako je to bilo, posvađaju se pa se pomire - kazala je Ljubica Marjanović.

Kazala je da je tog, 22. veljače, bila doma.

'Vidjela sam Kristinu svu krvavu kako leži u autu. Počela sam vikati'

- Nisam vidjela Davida. U 21.30 sati čula sam kroz kuću sestru kako plače. Izašla sam van i čula je kako viče: 'Davide, Davide'. Izašla sam van i vidjela Miju, Ivu i Vjeku i David je vani povraćao i plakao i govorio zovite Hitnu. Sestra je počela plakati i pala je. Šogor Ivo mi je tada rekao da idem prema Kristininoj zgradi i da tražim njezin auto.

- Prišla sam autu sa suvozačke strane i vidjela Kristinu svu krvavu kako leži. Počela sam vikati. Od šoka nisam se sjetila niti broja hitne pa sam zamolila neka dva dečka koja su bila u parku da mi daju broj. Ne sjećam se niti da je auto radio niti da se čula muzika iz radija u autu - rekla je Ljubica. Navela je da je David plakao i vikao da zovu Hitnu pomoć.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kazala je da nije znala da je Kristina bila trudna u vrijeme ubojstva. Znala je da je Kristina ranije bila trudna, a sigurna je da barem jednom to nije bilo točno. To je izazvalo reakciju Kristininog oca: 'Pa dobro, zar je razlog ubiti nekoga ako je bio trudan?'

Druga Komšićeva teta: Kristina je bila pristojna i marljiva cura.

Na klupu za svjedoke sjela je i druga Komšićeva teta Antonija Perić.

- Moja kćer Leonarda družila se s Kristinom. Znali smo je i preko Davida. Kristina je bila pristojna i marljiva cura. Bili smo povezani. Znala mi se i povjeriti ako je imala problema s Davidom. Nikad me nije uvrijedila. Trebala je čak biti i kuma mojoj kćeri Tei - kazala je.

Navela je kako joj je samo jednom zamjerila kad je zvala policiju kada se okupilo društvo moje Lee, tu je bio i David.

- Kristinu nisu pozvali i ona se naljutila i zvala policiju. Mi smo tada bili u Požegi i susjeda me zvala i rekla da nam je policija ispred kuće - kazala je Antonija Perić.

'Sve je krenulo nizbrdo. David je saznao da ga je Kristina prevarila'

- Bila je to dobra veza na početku. Išli su zajedno na more. No, onda je sve krenulo nizbrdo. David je saznao da ga je Kristina prevarila, ali i ona je bila ljubomorna. Znala ga je stalno zvati ako je David otišao s prijateljima. Zbog toga je mijenjao brojeve. Zamjerila mu je i ako bi on kod oca u kafiću sjedio s nekim curama. Rekla sam joj da ako su tako ljubomorni jedno na drugo, d aje bolje da nisu skupa - rekla je Komšićeva teta Antonija.

Dodala je kako joj se Kristina povjerila da je trudna.

- Oni su htjeli prihvatiti dijete, a onda se dogodio spontani pobačaj - kazala je.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

'David je imao nekih problema, pio je i lijekove. Možda mu je to pomutilo um'

- Ne znam što mu je bilo da se to dogodilo. Znam da ga je moj brat vozio u Bosnu psihijatrima. Imao je nekih problema. Pio je i lijekove. Možda mu je to pomutilo u glavi da se ovako nešto dogodi - rekla Komšićeva teta kroz plač i dodala: 'On nije monstrum. Uvijek je bio dobar dečko'.

'David je htio prihvatiti to dijete. Ne znam što je bilo da se ovakvo zlo dogodi'

Rekla je da je dan poslije ubojstva srela Kristininu prijateljicu.

- Rekla mi je da su David i Kristina cijeli taj dan bili skupa i da je David znao da je Kristina trudna. Rekla mi je i da je David rekao da će prihvatiti to dijete. Ne znam što je bilo da se ovakvo zlo dogodi - kazala je Antonija Perić i onda se dotakla tog kobnog 22. veljače.

'Pozlilo nam je kad smo vidjeli Kristinu u autu'

- Radila sam i kćer mi je javila da dođem, da je David istukao Kristinu. Došla sam tamo, ali nismo nikog zatekli. Pitali smo i neke dečke da li su vidjeli nekoga da se tukao, ali nisu ništa vidjeli. Onda smo ugledali Kristinin auto i Leonarda je otvorila vrata. Pozlilo nam je kad smo vidjeli Kristinu u autu. Zvali smo policiju i Hitnu i čekali ih skoro sat vremena. Došli smo i čekali smo da nam kažu što je. Malo kasnije su nam rekli da je mrtva i da se udaljimo. Onda smo otišli kod Davidovih roditelja. Nitko s nikim nije pričao. Ivo je kasnije došao i rekao da je David ostao u policiji - govori Komšićeva teta Antonija Perić.

Osuđen na 30 godina zatvora

David Komšić (20) početkom travnja je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora.

Nakon presude, Komšićev otac počeo je pljeskati i vikati:

- Bravo, sudite dijete jer je iz Bosne.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otac i majka Komšić otišli su iz sudnice, a obrazloženje je u suzama ostala slušati Davidova sestrična.

Sud je utvrdio kako nema dokaza da je Kristinu ubio iz bezobzirne osvete niti da je planirao ubojstvo. Uvjereni su da je riječ o situacijskom zločinu i teškom ubojstvu na okrutan način.

Što je Komšića nagnalo da Kristinu ubode čak 88 puta ostaje nepoznanica jer David nije iznosio obranu. U trenutku ubojstva nije bio neubrojiv niti je bez svoje krivnje doveden u stanje razdraženosti. Sud je zaključio kako se mogao kontrolirati. Kod ubojice su utvrdili visok stupanj potisnute agresivnosti i nizak stupanj tolerancije.

'Uvijek se nalazilo opravdanje'

Obrazlažući presudu, sutkinja Sanja Mazalin kazala je kako nekoliko ubojstava u kojima su počinitelji mlađi punoljetnici upućuju na to da nije riječ o pojedinačnom ekscesu, nego o ozbiljnoj anomaliji u društvu.

Za razliku od mladog ubojice iz Šibenika, Tina Šunjerge, sutkinja smatra da je David Komšić živio “pod staklenim zvonom”.

- Nije se reagiralo kad se trebalo reagirati. Uvijek se nalazilo neko opravdanje: te je to ovakav kvart, te je Kristina to tražila... Uvijek je postojao netko tko će ga zaštititi umjesto da se reagiralo kako to život traži - rekla je predsjednica sudskog vijeća dodavši kako nasilje ne smijemo tolerirati.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Odlučujući o visini kazne sud je odlučio primijeniti osnovne odredbe Kaznenog zakona, odnosno sudili su mu kao odrasloj osobi, a ne kao mlađem punoljetniku prema Zakonu o sudovima za mladež.

Sudsko vijeće kao olakotno mu je ocijenilo smanjenu ubrojivost u trenutku ubojstva i životnu dob. Otegotnim je cijenilo to što je pravomoćno osuđen za usmrćivanje pješaka, što je ranije napadao Kristinu i što ju je ubio iako je znao da je trudna.

'Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni'

- David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati - rekla je sutkinja Mazalin.

'Kad roditelji uoče agresiju kod djece, to se ne smije ignorirati'

Dodala je i da ako želimo pošten svijet, u kojemu nulta tolerancija na nasilje nije samo slovo na papiru, trebamo reći da roditelji imaju ključnu ulogu u odgoju djece.

- A pogotovo tinejdžere nije dobro preliberalno odgajati. Djeci je nužno postaviti granice. Kad svi uočimo neki problem, neku agresiju, nemojmo problem ignorirati - zaključila je sutkinja Mazalin.

'Meni dijete nitko ne može vratiti'

Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine, jedva je dočekala presudu.

- Zadovoljna sam presudom. Znam da će se žaliti, ali da je dobio manje od 30 godina, ja bih se žalila. Meni je to zadovoljština. To što je tolike godine dobio. I još da dobije i za napad na Kristinu na Bukovačkoj gdje su je presreli on i još trojica. Meni dijete nitko ne može vratiti, ali treba istjerati pravdu - rekla je nakon presude Vesna Krupljan.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dok je majka ubijene Kristine razgovarala s novinarima, mladići, najvjerojatnije Davidovi prijatelji, dobacivali su joj: “Sad ti je kasno” i “Trebala si to ranije govoriti”.

Dalibor Krupljan, otac ubijene djevojke, i njegov brat potrčali su za njima i dostigli ih 50-ak metara dalje, kraj zgrade Ministarstva vanjskih poslova. Poletjele su šake. U priču se umiješala policija koja je pokušala smiriti članove obitelji Krupljan te je zapisivala što se dogodilo, a mladići koji su izazvali incidentnu situaciju su pobjegli.

- Meni je obitelj razorena i onda mi netko takav dođe prijetiti. To neću dopustiti. Da smo mi u strahu od nekakvih klošara - govorio je stric vidno uzrujan.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tema: Feljtoni