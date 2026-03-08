Obavijesti

Problemi u Iraku: Obustavili su proizvodnju nafte nakon što je blokiran Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Amr Alfiky

Hormuški tjesnac jedan je od ključnih svjetskih prolaza za tranzit nafte te kroz njega prođe otprilike petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iračka proizvodnja nafte na najvažnijim južnim naftnim poljima opala je za 70 posto, na samo 1.3 milijuna barela dnevno, jer zemlja ne može izvoziti naftu Hormuškim tjesnacem zbog rata u Iranu, tri izvora iz naftne industrije rekla su u nedjelju.

Prije rata, proizvodnja s naftnih polja iznosila je oko 4.3 milijuna barela.

"Skladištenje sirove nafte došlo je do svoga maksimuma, a preostala proizvodnja nakon velikog reza koristit će se za snabdijevanje rafinerija u zemlji", rekao je dužnosnik Naftne kompanije Basra (BOC), koja operira proizvodnjom i izvozom s južnih polja.

EKSPLOZIJA I DIM VIDEO Iranski dron pogodio hotel u regiji Kurdistan u Iraku
VIDEO Iranski dron pogodio hotel u regiji Kurdistan u Iraku

Izvoz ove članice OPEC-a također je oštro pao na prosječno 800 tisuća barela na dan u nedjelju. Samo dva tankera ukrcala su naftu jer brodovi ne mogu slobodno prolaziti kroz tjesnac do iračkih južnih terminala, rekao je izvor.

Dva tankera, Cospearl Lake i Yuan Hua Hu, završila su ukrcavanje oko dva milijuna barela sirove nafte oko osam sati poslijepodne po lokalnom vremenu, dok se novi tanker nije pojavio. Protok nafte s iračkih južnih terminala je obustavljen, rekla su tri naftna dužnosnika i jedan brodarski agent.

Izvoz nafte s iračkih južnih polja u veljači je dnevno iznosio 3.334 milijuna barela, prema dokumentima ministarstva nafte.

Pad naftne proizvodnje i izvoza nafte dodatno bi mogao opteretiti ionako krhke financije zemlje, koja se oslanja na prodaju sirove nafte za gotovo svu javnu potrošnju, dok 90 posto prihoda zemlje dolazi od nafte.

"Ovo je najozbiljnija operativna prijetnja s kojom se Irak suočio u više od 20 godina", rekao je viši dužnosnik iračkog ministarstva nafte.

