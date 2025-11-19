Obavijesti

News

Komentari 19
VATRA UNIŠTILA ZGRADU

Stručnjaci za 24sata: Teško da će biti očevida u Vjesniku, a neboder se neće sam srušiti

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Stručnjaci za 24sata: Teško da će biti očevida u Vjesniku, a neboder se neće sam srušiti
117
Zagreb: Vatrogasne intervencije na neboderu Vjesnik nastavljaju se i danas | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stručnjaci s kojima smo razgovarali skeptični su kada je u pitanju obnova konstrukcije Vjesnika.

Ogroman požar opustošio je nekadašnji novinski div Vjesnik. Vatrogasci su se s vatrenom stihijom borili cijeli utorak, a i danas ima ponešto dima koji izlazi iz zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjesnik je gorio i na Novu godinu 2015.

Pokretanje videa...

ARHIVA - 1.1.2015. Zagreb: Na električnim instalacijama unutar prostorija Vjesnika izbio požar 01:01
ARHIVA - 1.1.2015. Zagreb: Na električnim instalacijama unutar prostorija Vjesnika izbio požar | Video: 24sata/pixsell

Postavlja se pitanje, što sa zgradom nakon što se požar i vatra u potpunosti ugase? Stručnjaci s kojima smo razgovarali skeptični su kada je u pitanju obnova konstrukcije Vjesnika.

Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera
14
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ako su temperature preskakale 1000 stupnjeva Celzijevih kao sto je rečeno, ta armatura je sigurno izgubila na nosivosti u nekom obimu. Smatra se da čelik gubi na nosivosti između 350 i 750 stupnjeva Celzijevih, naravno, postepeno - rekao nam je profesor s Građevinskog fakulteta pa dodao:

EMOTIVNA OBJAVA Ekipa Laganini FM-a oglasila se nakon požara Vjesnika: Tu nam je bio dom. Nestao je preko noći
Ekipa Laganini FM-a oglasila se nakon požara Vjesnika: Tu nam je bio dom. Nestao je preko noći

-  Ne bih prejudicirao koliko, niti mislim da ce se neboder sam od sebe urušiti, no dovoljno vam o stanju govori činjenica da kolege statičari preglede vrše izvana. To ce svakako otežati i očevid jer se uzorci potrebni za istragu uzroka požara neće moći uzeti na konvencionalan način. Ovo je svakako jedan od većih izazova u zadnjih 50 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
VIDEO 24sata doznaje da je gotov statički pregled Vjesnika: Rezultate ćemo doznati u 13:30
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO 24sata doznaje da je gotov statički pregled Vjesnika: Rezultate ćemo doznati u 13:30

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025