Stručnjaci za 24sata: Teško da će biti očevida u Vjesniku, a neboder se neće sam srušiti

Ogroman požar opustošio je nekadašnji novinski div Vjesnik. Vatrogasci su se s vatrenom stihijom borili cijeli utorak, a i danas ima ponešto dima koji izlazi iz zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjesnik je gorio i na Novu godinu 2015.

Postavlja se pitanje, što sa zgradom nakon što se požar i vatra u potpunosti ugase? Stručnjaci s kojima smo razgovarali skeptični su kada je u pitanju obnova konstrukcije Vjesnika.

- Ako su temperature preskakale 1000 stupnjeva Celzijevih kao sto je rečeno, ta armatura je sigurno izgubila na nosivosti u nekom obimu. Smatra se da čelik gubi na nosivosti između 350 i 750 stupnjeva Celzijevih, naravno, postepeno - rekao nam je profesor s Građevinskog fakulteta pa dodao:

- Ne bih prejudicirao koliko, niti mislim da ce se neboder sam od sebe urušiti, no dovoljno vam o stanju govori činjenica da kolege statičari preglede vrše izvana. To ce svakako otežati i očevid jer se uzorci potrebni za istragu uzroka požara neće moći uzeti na konvencionalan način. Ovo je svakako jedan od većih izazova u zadnjih 50 godina.