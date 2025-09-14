Problemi za Tonyja Cetinskog zbog lažnih covid-potvrda: Neke zvijezde se nagodile, a on nije

Na zagrebačkom Županijskom sudu uskoro bi mogla biti potvrđena optužnica za pribavljanje krivotvorenih COVID potvrda protiv 18 osoba, među kojima je i pjevač Tony Cetinski. Kako prenosi Jutarnji list, Visoki kazneni sud (VKS) odbio je žalbe okrivljenika na prethodnu odluku kojom je utvrđeno da su svi dokazi koje je USKOK prikupio za slučaj zakoniti.

Riječ je o "glavnom" od većeg broja spisa iz velikog broja slučaja krivotvorenja COVID potvrda koje je 2021. godine u Domu zdravlja Zagreb - zapad za novčanu naknadu od stotinjak eura izrađivala sada bivša medicinska sestra Petra Rumiha. U ovom je slučaju USKOK u otprilike 15 optužnica optužio ukupno 243 osobe, među kojima je i niz poznatih.

Ipak, većina od 243 optuženih nagodila se s USKOK-om te su im izrečene uvjetne zatvorske kazne i kazne zamijenjene radom za opće dobro. Među rijetkima koji su dobili bezuvjetnu kaznu je i Rumiha, koja je, prema vlastitom priznanju, upisivala osobe koje nisu bile cijepljenje u registar cijepljenih, čime im je omogućila da izvade COVID potvrde. Kazna koja joj je izrečena također je djelomično uvjetna, ali godinu dana mora provesti iza rešetaka.

Među brojnim poznatim osobama koje su se u ovoj aferi uspjele nagoditi jesu i operna diva Lana Kos te voditeljica Vjekoslava Bach, ali ne i Cetinski koji je tijekom pandemije postao jedna od najglasnijih figura pokreta protiv cijepljenja.

- Ja tu COVID potvrdu nisam ni kupio niti želio. Svakodnevno su mi ljudi nudili da mi nabave potvrdu, ali ja to nikad nisam prihvatio. I te optužene ljude, koji su ih izrađivali, uopće ne poznajem. Nažalost, sistem je pritiskao na razne načine oko cijepljenja pa ne čudi da su se ljudi snalazili kako bi uopće mogli funkcionirati. I brzo se to zaboravlja - rekao je Cetinski za Jutarnji list.

Iz evidencije cijepljenih osoba pak proizlazi da se Cetinski cijepio 1. listopada 2021. godine te da je svoju COVID potvrdu koristio tri puta, u trenutcima kada je izlazio iz Hrvatske i vraćao se. Na ispitivanju u USKOK-u Cetinski se odlučio braniti šutnjom, a, osim njega, istom je optužnicom obuhvaćen i kontroverzni aktivist te bivši ZET-ov sindikalist Neven Brnjas koji je, prema registru, cijepljen 28. rujna 2021. godine, a kojemu je mjesec i pol dana kasnije na temelju tog cijepljenja izdana COVID potvrda.

Brnjas, koji se posljednjih godina u javnosti pojavljivao uglavnom u ulozi aktivista protiv aktualne zagrebačke vlasti, u vrijeme pandemije je, sudeći prema statusima na društvenim mrežama, bio oštar oponent mjera protiv COVID-a. Na ispitivanju u USKOK-u odbacio je optužbe za kupnju potvrde, rekavši kako ne poznaje osobu za koju tvrde da joj je dao mito, ali na daljnja pitanja nije želio odgovarati. Unatoč činjenici da ni Cetinski ni Brnjas nisu bili među onima koji su se žalili VKS-u, odluka o zakonitosti dokaza odnosi se i na njih jer su obuhvaćeni istom optužnicom, piše Jutarnji list.