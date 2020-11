'Procijepljenost od 60 posto bi obustavila epidemiju, cjepivo bi nas moglo čuvati koju godinu'

Prva doza stvara imunost, druga doza se daje nakon četiri tjedna i to je booster doza, koja dodatno pojačava naš imunosni odgovor i koliko sam vidio da je cjepivo jako dobro, rekao je Zlatko Trobonjača

<p>Imunolog <strong>Zlatko Trobonjača</strong> za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gost-dnevnika-nove-tv-imunolog-zlatko-trobonjaca-o-cjepicima-protiv-koronavirusa---628323.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a> komentirao je pojavu dvaju cjepiva na tržištu u samo nekoliko dana, Pfizerovog i Moderninog.</p><p>- To je svakako jedna dobra vijest, nakon vijesti da je došlo Pfizerovo cjepivo. I ovo cjepivo je temeljeno na glasničkoj RNK, kao i Pfizerovo. Molekula je gotovo identična koja se koristi u cjepivu. Ne može ni biti drukčija jer se radi o molekuli koja kodira isti protein kao i Pfizerovo cjepivo. Postoje nekakve razlike - rekao je Trobonjača pa govorio o uvjetima čuvanja cjepiva, s obzirom na to da su Pfizerovom potrebne znatno niže temperature, one od oko -75 stupnjeva Celzijusovih.</p><p>- Daje se u dvije doze. Prva doza stvara imunost, druga doza se daje nakon četiri tjedna i to je booster doza, koja dodatno pojačava naš imunosni odgovor i koliko sam vidio da je cjepivo jako dobro - kaže Trobonjača i priznaje kako je teško znati procijeniti koliko će dugo trajati imunost na virus:</p><p>- Nadamo se da će ta imunost biti dovoljno duga da nas čuva nekoliko godina.</p><p>Trobonjača smatra kako neće doći do mutacija virusa koje bi tražile novo cjepivo, a smatra kako bi procijepljenost od 60% bila dovoljna da se epidemija obustavi. Savjetuje svima da se cijepe:</p><p>- Cijepiti se svakako, ja ću biti prvi koji će se cijepiti kada i ako budem mogao. Radi se o tehnološkom pripravku gdje vi dobivate samo jedan mali dio virusa koji onda kodira određeni protein, a inače kada bi se zarazili dobivate kompletan virus. Svakako se cijepiti, tu nema govora.</p><p>Skepticima je poručio da vjeruju onome što znanost kaže, a ne paraznanstvenim i neznanstvenim podacima. Dotakao se i podataka da su se u Italiji ljudi zarazili korona virusom u rujnu prošle godine:</p><p>- Ako je to istina, onda će to promijeniti cijelo naše znanje o počecima epidemije. Jer sada postoji teorija o početku u Wuhanu u studenom ili prosincu prošle godine. Sada je to jedan novi podatak i posao za forenzičku mikrobiologiju - zaključio je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/gost-dnevnika-nove-tv-imunolog-zlatko-trobonjaca-o-cjepicima-protiv-koronavirusa---628323.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV.</a></p>