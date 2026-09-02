Pročitajte što je Plenković rekao na početku sastanka u Gospiću, onda je zamolio medije za izađu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u Gospiću da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za piće, nakon što je na području grada otkriveno više od 37.000 tona ilegalno odloženog otpada.

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Voda iz javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Niti jedna analiza koju je radio HZJZ nije pokazala bilo kakve probleme koji bi upućivali na to da je voda problematična - rekao je Plenković.

Naglasio je kako je važno umiriti građane koji zbog ilegalno odloženog otpada strahuju za kvalitetu vode.

To naglašavam jer ljudi objektivno brinu. Građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe, a HZJZ će nastaviti pojačano praćenje - dodao je premijer.

Govoreći o kaznenom postupku, Plenković je rekao da su nadležne institucije angažirane te da se postupak već vodi protiv osumnjičenih privatnih osoba i tvrtki.

Prema svim dostupnim podacima, oni su odgovorni za dovoženje otpada na mjesto koje za to nije predviđeno. Mi ne možemo prejudicirati rezultat kaznenog postupka - rekao je.

- Cijeli sustav dobit će novu dinamiku i nove zadaće te će biti u boljem stanju nego što je bio dosad - rekao je Plenković.

Nakon uvodnik riječi, premijer je zamolio predstavnike medija da odu kako bi sastanak mogao početi.