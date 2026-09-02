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OTPAD U LICI

Pročitajte što je Plenković rekao na početku sastanka u Gospiću, onda je zamolio medije za izađu

Piše Laura Šiprak,
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Pročitajte što je Plenković rekao na početku sastanka u Gospiću, onda je zamolio medije za izađu
Foto: Laura Šiprak/ 24sata
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Govoreći o kaznenom postupku, Plenković je rekao da su nadležne institucije angažirane te da se postupak već vodi protiv osumnjičenih privatnih osoba i tvrtki

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u Gospiću da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za piće, nakon što je na području grada otkriveno više od 37.000 tona ilegalno odloženog otpada.

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Govor premijera u Gospiću VIDEO
Govor premijera u Gospiću | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Voda iz javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Niti jedna analiza koju je radio HZJZ nije pokazala bilo kakve probleme koji bi upućivali na to da je voda problematična - rekao je Plenković.

Naglasio je kako je važno umiriti građane koji zbog ilegalno odloženog otpada strahuju za kvalitetu vode.

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To naglašavam jer ljudi objektivno brinu. Građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe, a HZJZ će nastaviti pojačano praćenje - dodao je premijer.

Govoreći o kaznenom postupku, Plenković je rekao da su nadležne institucije angažirane te da se postupak već vodi protiv osumnjičenih privatnih osoba i tvrtki.

Prema svim dostupnim podacima, oni su odgovorni za dovoženje otpada na mjesto koje za to nije predviđeno. Mi ne možemo prejudicirati rezultat kaznenog postupka - rekao je.

- Cijeli sustav dobit će novu dinamiku i nove zadaće te će biti u boljem stanju nego što je bio dosad - rekao je Plenković.

Nakon uvodnik riječi, premijer je zamolio predstavnike medija da odu kako bi sastanak mogao početi.

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