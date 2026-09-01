Bušić o Plenkovićevu dolasku u Gospić: 'Nećemo na sastanak, ne odustajemo od prosvjeda...'

Premijer Andrej Plenković sutra dolazi u Gospić, gdje će se sastati s predstavnicima lokalne vlasti i građanskim inicijativama, no iz inicijative „Gospić je naš dom“ poručuju da se sastanku neće odazvati. Kako je potvrđeno iz Vlade, Plenković će u Gospiću razgovarati sa županom, gradonačelnicima i načelnicima s područja Ličko-senjske županije, a sastanku će nazočiti i ministri. Predviđen je i razgovor s predstavnicima građanskih inicijativa koje upozoravaju na problem nelegalno odloženog otpada u Gospiću.

Vjekoslav Bušić iz inicijative „Gospić je naš dom“ kaže da su dobili neslužbeni poziv, ali da su ga odlučili odbiti, prenosi N1.

- Ne, mi nismo dio tih inicijativa. Mi smo dobili neslužbeni poziv i ovog puta smo ga odbili, zato što smo ovakve scenarije već doživjeli i ranije - rekao je.

Bušić smatra da se sličan scenarij ponavlja i ovoga puta. Podsjetio je na sastanak održan 27. lipnja u Gospiću, dva dana prije objave rezultata istraživanja o gospićkom odlagalištu, za koji smatra da je bio organiziran kako bi se ublažila politička šteta.

- Naime, dva dana prije gospićkog prosvjeda 27.6. je napravljen isti scenarij u cilju saniranja političke štete. Tada je bila organizirana jedna predstava u Gospiću, u načelu s ministrima, s ljudima iz ministarstva, onda državnog inspektorata, državnog instituta za vode i to se ponavlja opet - govori Bušić.

Ističe kako u inicijativi i dalje postoji spremnost za razgovor s državnim institucijama, ali smatraju da prije toga građanima treba omogućiti da iskažu svoje nezadovoljstvo na najavljenom prosvjedu 5. rujna.

- Mi smo, naravno kao i do sada, uvijek spremni razgovarati s institucijama, ali dopustite sada kada je već i najavljen i organiziran ovaj prosvjed, da se 5. rujna čuje glas građana, a nakon toga možemo razgovarati o svim konkretnim zahtjevima i zadacima koje su pred Vladom -dodaje.

Očekuju hitnu sanaciju i uklanjanje otpada

Bušić dosadašnje postupanje nadležnih institucija ocjenjuje presporim i neprihvatljivim. Od Vlade očekuje konkretnije poteze, prije svega hitno uklanjanje otpada, a potom i transparentnu i stručnu sanaciju.

- Jer ovo što je do sada učinjeno je doista neprihvatljivo i bilo je presporo. Jedino se nadam da će u budućnosti zapravo njihova zadaća biti puno ozbiljnije shvaćena i da će napokon doći do što hitnije sanacije, odnosno uklanjanja ovog otpada kao izvanrednog čišćenja, a nakon toga i stručne, jasne sanacije koje će biti u svim segmentima prezentirane transparentno u cijeloj javnosti - kazao je.

Na pitanje smatra li da je sutrašnji sastanak svojevrsna politička sanacija uoči prosvjeda najavljenog za 5. rujna, Bušić poručuje da inicijativa od prosvjeda ne odustaje.

- Ne, mi od prosvjeda ne odustajemo - poručio je.

Tvrde da se slični potezi ponavljaju uoči njihovih aktivnosti

Bušić tvrdi da su i ranije primjećivali sličan obrazac, odnosno da su se neposredno prije aktivnosti inicijative najavljivali događaji ili objavljivale informacije povezane s problemom odlagališta.

- Gledali smo te scenarije. Ti scenariji su se ponavljali i prije ovog prosvjeda, recimo i u Gospiću lani kada je bila organizirana javna tribina u Gospiću na temu ovog otpada, recimo dan prije toga je Fond objavio nekakvo istraživanje tržišta, kada je u drugom mjesecu ove godine najavljena naša preskonferencija u Gospiću na temu godinu dana bez ikakvih pomaka - rekao je.

Dodaje da je tada, uoči konferencije za medije, bilo najavljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave.

- U ovom slučaju je tada zapravo najavljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave, noć uoči konferencije i kao što sam rekao prije samog prosvjeda u Gospiću je najavljena konferencija - rekao je.

Nakon prosvjeda spremni na razgovore

Iz inicijative poručuju da će nakon prosvjeda biti spremni ponovno sjesti za stol s nadležnim institucijama. No, očekuju da se razgovori vode na temelju konkretnih činjenica, uz jasno definirane zahtjeve i rokove.

- Kao što smo rekli od sada, mi razgovaramo isključivo na temelju činjenica, mi razgovaramo sa svim institucijama koje bi trebale biti uključene u ovo i nakon 5. rujna smo spremni za sve sastanke, ali ovaj put da se svi zahtjevi i, znači, i rokovi objave transparentno, da više nema tih općenitih obećanja i nadam se da će nakon 5. rujna zapravo stvari krenuti u jednom puno transparentnijem i odlučenijem i stručnijem smjeru - kazao je Bušić.

Na kraju je ponovno upozorio na stav stručnjaka i vještaka Geotehničkog fakulteta prema kojem bi otpad trebalo što prije ukloniti kako bi se uklonio izvor potencijalnog onečišćenja.

Prosvjed u Gospiću najavljen je za 5. rujna, dok će Plenković i članovi Vlade grad posjetiti dan ranije. Sutrašnji sastanak trebao bi okupiti predstavnike Vlade, lokalne vlasti i građanskih inicijativa kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima vezanima uz sanaciju nelegalno odloženog otpada.