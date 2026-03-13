Andrej Plenković o pritužbi MOL-a: 'Cijena transporta nafte ovisi o količini i ročnosti...'

Te dvije tvrtke podnijele su još jednu formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, ovaj put tvrdeći da Janaf zlorabi cijene, izvijestio je MOL u petak. Hrvatska ima dobru volju i potrebnu infrastrukturu kako bi pomogla svojim susjedima u opskrbi naftom i plinom, rekao je Andrej Plenković na margini memorijalnog turnira Svetozara Emila Tedeschija u bridžu. Ponovio je da Janaf s kapacitetom od 15 milijuna tona nafte godišnje može podmiriti potrebe dviju MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, a pored toga može opskrbljivati i rafineriju u Pančevu, u Srbiji.

Što se tiče cijene transporta tj. Janfovih tarifa, a to je smisao nove pritužbe MOL-a i Slovnafta, rekao je su cijene više ako se naftovodom naručuje transport manje količine nafte za kraći rok, a ako se naručuje veća količina nafte za duži rok onda je tarifa transporta jeftinija i povoljnija.

"Danas je, kad se to sve usporedi, Janaf tri puta jeftiniji nego nafta koja je donedavno dolazila u Mađarsku i Slovačku kroz Ukrajinu", rekao je Plenković.

Kada je riječ o američkoj odluci da se privremeno zaustave sankcije na izvoz ruske nafte, rekao je kako je to pokušaj da se premosti pitanje opskrbe svijeta sirovom naftom, jer je činjenica da nafta koja je u Perzijskom zaljevu i koja dolazi iz više zemalja, blokirana pa tankeri praktički ne mogu proći Hormuški tjesnac.

"Ako znamo da samo Indija dobiva 50 posto svoje nafte iz zaljeva, onda je jasno što to predstavlja za zemlju koja ima milijardu i pol ljudi, da ne govorimo o drugim azijskim zemljama", rekao je Plenković.

Ocijenio je da je to potez iz nužnosti, s obzirom na okolnosti u zadnjih deset dana.

Upitan olakšava li to Mađarskoj naručivanje ruske nafte preko Krka i preko Janafa za MOL-ove rafinerije, uz ostalo je odgovorio da MOL-u ekonomski odgovara kupnja otprilike 30 posto jeftinije ruske nafte.

"Sirova nafta koja dolazi cijevima Družbe do Mađarske i Slovačke puno je jeftinija nego nafta koja mora doći tankerima u Omišalj, pa ići u neke spremnike, pa se prenijeti u naftovod, pa doći do Mađarske i Slovačke. Tu je bit", istaknuo je.

Napomenuo je da MOL bez problema naručuje i doprema nerusku naftu u Omišljaj i ta nafta se otprema tamo gdje treba.

Što se tiče nastavka regulacije cijena goriva na domaćem tržištu, najavio je da vlada neće oklijevati u zaštiti građana i gospodarstva koliko kod dugo to bude potrebno.

"Nemate tu priču da će tržište sve regulirati. To je priča iz apstraktnih teorijskih vremena koja se u krizama pokazala neodrživom. Da smo se držali tržišta, onda bi hrvatski građani i gospodarstvo osjetili na svojim računama kada je u 2022. cijena plina na europskim tržištima porasla 17 puta", rekao je.

Odgovarajući na pitanje o pritužbama ribara koji kažu da im ograničenje cijena stvara probleme, jer mogu kupiti manje dizela nego što bi trebali, Plenković je odgovorio da bi bez vladinih mjera plavi dizel poskupio 26 centi, a poskupio je svega devet te da treba voditi računa o tome da do goriva mogu doći svi kojima treba.