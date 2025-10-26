Mladiću u Novom Mestu Romi prijetili u klubu. Ubili su mu tatu kad je došao po njega

Brutalno je pretučen muškarac ispred gostiteljskog objekta u Novom Mestu u Sloveniji te je kasnije preminuo, piše 24ur.com. Policija je uhitila mladića (20), a za danas je najavljen prosvjed.

Prema neslužbenim informacijama, nesretan događaj je započeo kada je mladić nazvao oca iz kluba "LokalPatriot". Rekao mu je da mu prijeti skupina ljudi. Molio ga je da dođe po njega. Otac, inače poznati ugostitelj, odmah je stigao.

Kako pišu slovenski mediji, čim je izašao iz automobila, napala ga je skupina muškaraca, pripadnika romske zajednice. Nanijeli su mu teške ozljede glave. Hitna pomoć uspjela ga je reanimirati na mjestu događaja, no stanje mu je bilo iznimno kritično te je prevezen u bolnicu. Unatoč naporima liječnika, muškarac je preminuo jučer nešto prije 22 sata.

Policijska uprava Novo Mesto potvrdila je da su dojavu o događaju u Rozmanovoj ulici primili oko 2:30 ujutro. Nakon očevida i intenzivne istrage, kriminalisti su identificirali, locirali i uhitili osumnjičenika (20) jučer poslijepodne. Zbog tijeka istrage, policija zasad ne otkriva više detalja, a o svemu će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Gradska općina Novo Mesto najoštrije je osudila napad, ističući kako ovaj tragičan događaj dokazuje da se romska problematika, na koju gradonačelnici jugoistočne Slovenije već dugo upozoravaju, pogoršava.

- Država kao jedina nadležna za njezino rješavanje unatoč ozbiljnosti situacije ne poduzima ništa - poručili su iz općine. Gradonačelnik Gregor Macedoni ponovno je zatražio hitno djelovanje države i izmjene kaznenog zakonodavstva, naglasivši da je "previše zaštite krivih, a premalo zaštite nevinih".

Kao odgovor na ovaj tragičan događaj, za danas u 10 sati najavljen je prosvjed i paljenje svijeća ispred kluba "LokalPatriot", gdje se napad dogodio. Prosvjed je podržala i Gradska općina Novo Mesto.